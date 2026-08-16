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علي رفعت

كوكوريلا مهدد ومبابي ملكًا وديوماني يُثبت قيمته.. مورينيو كرر كابوس كاريوس وموسم ريال مدريد مليء بالخيارات!

فقرات ومقالات
شالكه 04 ضد ريال مدريد
شالكه 04
ريال مدريد
وديات الأندية
كيليان مبابي
جوزيه مورينيو
يان ديوماندي
ألفارو كاريراس
مارك كوكوريلا
أردا جولر

ثلاثية مدريدية في احتفالية ألمانية!

اختتم نادي ريال مدريد الإسباني تحضيراته الصيفية للموسم الكروي الجديد بانتصار صريح ومستحق على مضيفه شالكه الألماني بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب فيلتينس أرينا بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيس الملعب. 

جاءت المباراة بمثابة بروفة قوية وحاسمة لكتيبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قبل خوض المعترك الرسمي في الدوري الإسباني، حيث بسط الفريق الملكي نفوذه الكامل على مجريات اللعب ونجح في حسم الأمور مبكرًا بأداء متوازن يجمع بين الصرامة الدفاعية والفاعلية الهجومية أمام خصم استسلم سريعًا أمام فوارق الإمكانات والجاهزية الفنية.

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    وفرة الحلول وعمق تشكيلة ريال مدريد

    أظهرت المواجهة بوضوح أن ريال مدريد يدخل الموسم الجديد بتشكيلة مدججة بالخيارات المتنوعة في كل خط من خطوط الملعب، الأمر الذي يجعل الفريق بعيدًا تمامًا عن المعاناة من قلة البدلاء أو غياب العمق التكتيكي. 

    نجح الفريق في تدوير عناصره بسلاسة بالغة بين شوطي اللقاء، فكان التنوع حاضرًا في وسط الملعب بفضل وجود برناردو سيلفا إلى جوار فيديريكو فالفيردي، مع توفر خيارات أخرى من العيار الثقيل كبيلينجهام وكامافينجا، فضلًا عن المرونة الكبيرة في الخط الأمامي التي تتيح اللعب بعدة أساليب هجومية سواء بالاختراق السريع أو الاعتماد على المهاجم المحطة داخل منطقة الجزاء.

    والتي أضاف لها تبديل يان ديوماندي الذي لعب حوالي نصف ساعة حيث حقق نسبة نجاح كاملة في التمرير بلغت 100% بعد إكماله تسع تمريرات صحيحة من أصل تسعة، منها أربع تمريرات في نصف ملعب الخصم وخمسة في نصف ملعب فريقه وكرة طولية ناجحة.

    إلى جانب لمس الكرة 18 مرة والقيام بثلاث مراوغات ناجحة من أصل خمسة، فضلًا عن تفوقه في أربع صراعات ثنائية أرضية واستعادة الكرة خمس مرات، ليترك انطباعًا أوليًا قويًا بقدرته على تقديم الإضافة الهجومية في قادم المواعيد. 

    مما يمنح الطاقم الفني مساحة شاسعة لتطبيق أفكاره ومداورة اللاعبين دون المساس بهيكل الأداء الجماعي.


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    كاريراس يفرض نفسه ويهدد كوكوريلا

    شهد الرواق الأيسر تألقًا لافتًا للإسباني الشاب ألفارو كاريراس، الذي بدأ المباراة أساسيًا وقدم أداءً متكاملًا يجمع بين الواجبات الدفاعية الرصينة والمساندة الهجومية الفعالة

     لم يكتف كاريراس بحماية جبهته من محاولات أصحاب الأرض، بل شكل جبهة نشطة توجها بصناعة متقنة للهدف الثالث بعد تمريرة عرضية نموذجية وجدت رأس زميله كارلوس إسبي. 

    هذا الظهور المميز يضع ضغوطًا مبكرة ومباشرة على الوافد الجديد مارك كوكوريلا، الذي شارك في النصف الأخير من الشوط الثاني، إذ يجد نفسه أمام منافسة شرسة تثبت أن حجز المقعد الأساسي في هذا المركز سيتطلب جهدًا مضاعفًا في ظل الجاهزية العالية التي يتمتع بها كاريراس.


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    جولر يستعيد بريقه وثقة أيام تشابي

    أعاد التركي الشاب أردا جولر للأذهان أفضل فترات تألقه مع تشابي ألونسو، حيث تحرك بحرية مطلقة في عمق الملعب وصناعة اللعب خلف المهاجم. 

    أظهر جولر نضجًا تكتيكيًا هائلًا ورؤية ثاقبة للملعب مكنته من توزيع اللعب وتوجيه الإيقاع بدقة متناهية، وتوج مجهوده بصناعة الهدف الثاني بركنية متقنة حولها دين هاوسن برأسه داخل الشباك وصناعة فرصة أخرى لمبابي مررها لفينيسيوس ومنعها الدفاع من على خط المرمى، ليؤكد اللاعب التركي أنه جاهز ليكون أحد الركائز الأساسية في بناء الهجمات المدريدية بعد استعادته للثقة والفاعلية.


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    مبابي يسجل وحضور مبكر في المعسكر الملكي

    لم يتأخر الفرنسي كيليان مبابي في إثبات بصمته، إذ احتاج إلى خمس دقائق فقط ليفتتح شريط الأهداف بعد استغلاله خطأ فادحًا من دفاع الخصم، لينفرد بالمرمى ويودع الكرة بهدوء في الشباك.

    أظهر مبابي جاهزية بدنية وفنية عالية وتحركات ذكية فتحت ثغرات واسعة في الخط الخلفي للنادي الألماني، وشكل مصدر قلق دائم طوال مشاركته في الشوط الأول، ليؤكد أنه استوعب متطلبات المنظومة الجديدة سريعًا وسيكون السلاح الأبرز في الخط الأمامي.


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    كوابيس كاريوس تتجدد وتألق إسبي ولونين

    عاش الحارس الألماني لوريس كاريوس ليلة أخرى صعبة أمام ريال مدريد أعادت إلى ذاكرته الأوقات العصيبة التي عاشها سابقًا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تلقى مرماه ثلاثة أهداف وسط ارتباك واضح في المنظومة الدفاعية أمامه. 

    في المقابل، واصل المهاجم الشاب كارلوس إسبي تثبيت أقدامه بقوة عبر تسجيل الهدف الثالث برأسية لا تصد، ليقدم أوراق اعتماده كخيار هجومي قادم بقوة، وتزامن ذلك مع استعادة الحارس الأوكراني أندري لونين لبريقه عقب تصديه لعدة كرات حاسمة حافظت على نظافة الشباك.


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    بيت القصيد

    تثبت هذه المواجهة التحضيرية أن ريال مدريد يملك ذخيرة وافرة من النجوم قادرة على تلبية متطلبات موسم طويل وشاق، وأن الأفكار الفنية لجوزيه مورينيو بدأت تؤتي ثمارها سريعًا في خلق منظومة متماسكة وشرسة، مما يعد الجماهير بموسم مليء بالحلول والبدائل القادرة على حصد الألقاب.


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