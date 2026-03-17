كورييري ديلو سبورت – ماسا يحصد أعلى الدرجات في مباراة كومو وروما: يُكافأ رغم الطرد المثير للجدل الذي تعرض له ويسلي

لا تهدأ الجدل حول أداء الحكام في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي، التي شهدت عدة مباريات مثيرة للجدل وعدة أخطاء من جانب حكامنا. بعد أحداث مباراة إنتر وأتالانتا، شهدت مباراة فاصلة دوري أبطال أوروبا بين كومو وروما أيضًا بعض الحوادث المثيرة للجدل وبعض الأخطاء الفادحة. ولكن كما حدث مع الحكم في سان سيرو – مانغانييلو – حصل الحكم في سينيغاليا – ماسا – أيضًا على تقييم ممتاز لأدائه.
هذا ما كتبه صحيفة كورييري ديلو سبورت التي أفادت بأن الحكم من إمبيريا حصل على تقييم 8.70، وهو أعلى تقييم ممكن. بعد أن تعرض ماسا لانتقادات بسبب طرده المتسرع، والذياعتبره العديد من محللي الفيديو غير عادل، تمكن من إقناع رؤسائه الذين أشادوا بأدائه، وقارنوه بأداء غويدا في إدارة مباراة لاتسيو وميلان.