كورييري ديلو سبورت – ماسا يحصد أعلى الدرجات في مباراة كومو وروما: يُكافأ رغم الطرد المثير للجدل الذي تعرض له ويسلي

على الرغم من الجدل والشكاوى التي أطلقها غاسبيريني، يبدو أن لجنة مراقبة التحكيم قد منحت ماسا، حكم مباراة كومو وروما، تقييمًا قدره 8.70، وهو أعلى تقييم ممكن وفقًا للجداول المتاحة لمن يتولى تقييم أداء الحكام. وهذه الدرجة، التي نشرتها صحيفة كورسبورت، تثير استياء الكثيرين وتأتي بعد الدرجة 8.50 التي منحها جيرفاسوني، أحد مساعدي روكي والمسؤول عن نظام الفار، لمانغانييلو. وباختصار، إذا كان الحكم من بينيرولو قد نجا بما يعادل علامة 7 في المدرسة، فإن الحكم من إمبيريا حصل على علامة 8 التي من المفترض أن تصبح 8.60 بعد تدخل اللجنة التي ستعاقبه بخصم 0.10 بسبب حادثة طرد ويسلي.

كما نقلت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" بعض الاقتباسات من التقييم الخاص بأداء الحكم الذي "أدار المباراة بشكل ممتاز"، وقدم "أداءً عالي المستوى". وبحسب الخبراء، فإن "ماسا أدار بشكل جيد مباراة صعبة من حيث السياق و/أو الحوادث التي تم تقييمها بالطريقة الصحيحة وحلها ببراعة. أظهر شخصية قوية - إدارة فنية وانضباطية ممتازة... أخطاء طفيفة في إدارة مباراة عالية الجودة. أظهر موهبة تحكيمية، وكان موثوقاً، وسيطراً على الأحداث. حل معظم المواقف المعقدة بشكل إيجابي أو قام بالوقاية من مثل هذه المواقف أو أدار المباراة في سياق صعب".

تقييم إيجابي تمامًا مثل تقييم غويدا في مباراة لاتسيو وميلان. حصل الحكم من كامبانيا أيضًا على 8.70، ولكن على عكس زميله، لم تشوب أدائه أي حالات استدعاء الفيديو.