يُثير رحيل مومو صلاح عن ليفربول حتمًا العديد من التساؤلات حول مستقبل النجم المصري، الذي لا يزال أمامه مسيرة كروية واعدة. إلى أين يمكن أن يذهب؟ بشكل عام، تشير الخيارات الأكثر واقعية إلى الغرب في الولايات المتحدة وإلى الشرق في المملكة العربية السعودية، ويبدو أن الخيار الأخير هو الأكثر ترجيحًا في الوقت الحالي.

تشرح صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أن الأندية التي تحركت بشكل أكبر استعداداً لفترة الانتقالات الصيفية هي الهلال الذي يدربه سيموني إنزاجي، والقادية التي يضمها المهاجم ماتيو ريتيغي، والاتحاد الذي يديره المدرب السابق لميلان سيرجيو كونسيسان. ويبدو أن هذا النادي الأخير جاد بشكل خاص وقد أعد عرضاً لمدة عامين بقيمة 100 مليون يورو. لكن في هذه الحالة، فإن وصول صلاح سيتطلب رحيل أحد اللاعبين: يعود موسى ديابي إلى دائرة اهتمام إنتر، وهو اسم تم ربطه بالنادي أيضًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.