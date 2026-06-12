كوريا الجنوبية وتشيكيا | متعة داخل الملعب وخارجه .. خرج سون فوقعت الريمونتادا والشجاعة قهرت "آرسنال كأس العالم"

إذا كان الجواب يُعرف من عنوانه حقًا، فإن ما حدث في اليوم الافتتاحي لكأس العالم 2026، يبشرنا بأن هذا المونديال سيحمل الكثير من الإثارة والمتعة الكروية على أراضي أمريكا الشمالية.

بعد الافتتاح وفوز المكسيك المثير على جنوب إفريقيا، ذهب أغلبنا من النوم، ثم قدمت كوريا الجنوبية ملحمة كروية أمام تشيكيا، في المباراة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى من كأس العالم.

البداية كانت محبطة للفريق الكوري، حيث سجلت تشيكيا من كرة ثابتة عن طريق لاديسلاف كريتشي، قبل أن تبدأ الريمونتادا فيما بعد بثنائية من هوانج إن بيوم وأوه هيون جيو.

رغم أن المباراة لم تجلب اهتمام الكثيرين لأنها ليست بين كبار البطولة، إلا أنها كانت تستحق المتابعة، بسبب أحداثها المتقلبة وغير المتوقعة!