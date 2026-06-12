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علي سمير

كوريا الجنوبية وتشيكيا | متعة داخل الملعب وخارجه .. خرج سون فوقعت الريمونتادا والشجاعة قهرت "آرسنال كأس العالم"

فقرات ومقالات
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية ضد تشيكيا
تشيكيا
كأس العالم
هيونج مين سون
ميونج بو هونج
ميروسلاف كوبيك

الإثارة لم تتوقف بعد مباراة المكسيك وجنوب إفريقيا

إذا كان الجواب يُعرف من عنوانه حقًا، فإن ما حدث في اليوم الافتتاحي لكأس العالم 2026، يبشرنا بأن هذا المونديال سيحمل الكثير من الإثارة والمتعة الكروية على أراضي أمريكا الشمالية.

بعد الافتتاح وفوز المكسيك المثير على جنوب إفريقيا، ذهب أغلبنا من النوم، ثم قدمت كوريا الجنوبية ملحمة كروية أمام تشيكيا، في المباراة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى من كأس العالم.

البداية كانت محبطة للفريق الكوري، حيث سجلت تشيكيا من كرة ثابتة عن طريق لاديسلاف كريتشي، قبل أن تبدأ الريمونتادا فيما بعد بثنائية من هوانج إن بيوم وأوه هيون جيو.

رغم أن المباراة لم تجلب اهتمام الكثيرين لأنها ليست بين كبار البطولة، إلا أنها كانت تستحق المتابعة، بسبب أحداثها المتقلبة وغير المتوقعة!

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    الكوريون لا يعرفون اليأس

    إنها الحقيقة التي يجب أن ندركها بعد هذه المواجهة المثيرة، لأن الفريق الكوري بقيادة مدربه ميونج بو هونج لم يستسلم بعد كل العوامل المحبطة له على مدار شوطي اللقاء.

    تشيكيا عرفت ما عليها فعله جيدًا، وهو الاعتماد على الصلابة الدفاعية والرهان عليها، مع محاولة الفتك بالخصوم من خلال التحولات والكرات الثابتة .. أسلوب شاهدناه كثيرًا في أوروبا خاصة في الدوري الإنجليزي وبطله آرسنال.

    الفريق الكوري فعل كل ما بوسعه لتغيير الأمر الواقع وإجبار تشيكيا على فك التكتل الدفاعي، وصنع العديد من الفرص في آخر 10 دقائق من الشوط الأول، ومع ذلك كان التعادل السلبي سيد الموقف.

    المفاجأة في الشوط الثاني، أن المكافأة على مستوى كوريا الجيد وقتالها لتسجيل الهدف الأول، كان تلقيها هدفًا عن طريق كريتشي من ركلة ثابتة، ليزداد الضغط ويتأزم الموقف، ليصبح ممثل آسيا على أعتاب افتتاح المونديال بالخسارة.

    المثير أن كوريا تعاملت مع هذه الضغوط بأفضل طريقة ممكنة، لم تتهور ولم تتسرع، واستمرت على نفس النهج الهجومي المتوازن، بتسجيل التعادل في الدقيقة 67 من صناعة لي كانج إن الذي لعبها لهوانج إن بيوم ليودعها الأخير في المرمى.

    وجاء في وقت لاحق الهدف الثاني لصالح كوريا، في إثبات على أن هذا الفريق لم يسافر إلى أمريكا الشمالية من أجل التمثيل المشرف، لأن العودة بالنتيجة في هذا السيناريو أمر غير سهل في أجواء صاخبة مثل التي شاهدناها بالمكسيك.

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  • Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    الشجاعة قالت كلمتها

    بعض المدربين يعتمدون دائمًا على الجانب الآمن في قراراتهم، مثل الحفاظ على تواجد أشهر النجوم وأفضلهم على أرض الملعب، وعدم المجازفة بإخراجهم خاصة في حالة التأخر بالنتيجة.

    الأسطورة تقول : لا تخرج نجمك الأول، لأنه بخبرته سيصنع الفارق لك حتى لو كان في أسوأ مستوياته، وهذا أمر يحمل بعض الصحة في الكثير من الأحيان، ولكن في بعض الحالات تكون بحاجة للتخلي عن الثوابت.

    وهذا ما فعله مدرب كوريا هونج ميونج بو، الذي أخرج النجم الكوري الأشهر في أبناء جيله وربما بتاريخ البلاد عمومًا، وهو سون هيونج مين في الدقيقة 69، وذلك لأنه كان أحد أسوأ اللاعبين على أرض الملعب.

    وحصل المدرب الكوري على أفضل مكافأة ممكنة، لينزل بديله أوه هيون جيو ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليربح الرهان وينقذ نفسه من انتقادات إخراج سون.

    مستوى سون يمثل علامة استفهام كبرى بالنسبة للكوريين، اللاعب الذي تمتع بمسيرة مبهرة مع باير ليفركوزن وعرف طريقه للشهرة مع توتنهام، يعيش أسوأ مراحل حياته مع لوس أنجلوس إف سي في الدوري الأمريكي، في البداية سجل 9 أهداف في 10 مباريات، قبل أن يدخل في كبوة مخيفة خلال عام 2026 بعدم تسجيل أي هدف في 13 مباراة.

    وبالعودة إلى الشجاعة، فهي الصفة التي تتمتع بها كوريا الجنوبية في لعبها مع المنتخبات الأوروبية في كأس العالم، لا تتراجع دفاعيًا ولا تشعر بأي رهبة من فرق القارة العجوز.

    والنتيجة .. أن هذه المرة هي الثالثة على التوالي التي تفوز فيها كوريا على منتخب أوروبي بكأس العالم، بعد ألمانيا في 2018 بهدفين نظيفين، والبرتغال بمونديال قطر 2022 بنتيجة 2/1.


  • Crystal Palace v Arsenal - Premier League Riccardo CalafioriGetty Images

    آرسنال أرتيتا يظهر في كأس العالم

    كحال بطل الدوري الإنجليزي مع المدرب ميكيل أرتيتا، كان من المعروف عن المنتخب التشيكي بقيادة مدربه ميروسلاف كوبيك، أن الركلات الثابتة ورميات التماس هي نقطة قوته الأبرز على الإطلاق.

    الفريق سجل 22 هدفًا في تصفيات كأس العالم 2026، 11 منهم جاءوا من ركلات ثابتة، وهو النهج الذي يعتمد عليه كوبيك عندما يفشل في اختراق الخصوم من اللعب المفتوح.

    المثير في الأمر، أنه عندما لعبت تشيكيا في الملحق الأوروبي لتصفيات كأس العالم أمام أيرلندا والدنمارك، تعادل الفريق 2/2 في المباراتين، وسجل كل أهدافه من لعبات ثابتة، قبل أن يعبر عن طريق ركلات الترجيح.

    المدافع كريتشي هو مثل البرازيلي جابرييل في آرسنال، حيث سجل في الانتصارين على أيرلندا والدنمارك من ركلتين ثابتتين، وفعل نفس الأمر في كأس العالم اليوم أمام كوريا محرزًا هدف التقدم من رمية تماس مباشرة لُعبت وكأنها ركنية.

    ولكن في النهاية، ورغم نجاح هذه الخاصية في التصفيات وبهز شباك الخصم أولًا، إلا أنها لم تكن كافية للخروج بأي نقاط في الاختبار المونديالي الأول.


  • FBL-WC-2026-MATCH02-KOR-CZEAFP

    بطل المباراة

    بعد الحديث عن ميزة تشيكيا الأهم وشجاعة كوريا الجنوبية، يجب التطرق إلى الرجل الذي لولاه لما نجح الفريق الآسيوي في الخروج فائزًا بهذه المباراة العصيبة.

    والحديث هنا عن الحارس كيم سيونج جيو، الذي تألق وتصدى للعديد من الكرات الحاسمة، في الوقت الذي قررت فيه تشيكيا الهجوم بكل خطوطها من أجل الإفلات من الهزيمة.

    كيم تصدى لكرة صعبة وقريبة من آدم هلوزيك، وهجمة أخرى من زميله ميشال ساديليك، ليؤمن الفوز لصالح فريقه في الوقت القاتل، ولكنه ليس البطل الوحيد!

    هوانج إن بيوم كان له دورًا بارزًا في اختراق دفاعات الخصم، ولعب العديد من التمريرات والكرات الحاسمة التي ساعدت بلاده في السيطرة على زمام الأمور.

    وهناك أيضًا نجم باريس سان جيرمان لي كانج إن، الذي أثبت أنه لو كان يلعب لفريق آخر بخلاف العملاق الفرنسي، لكان أساسيًا دون أدنى شك، لذلك قد نراه في أحد الفرق المهتمة بضمه مثل أتلتيكو مدريد وغيرها لو واصل على هذا المنوال.

  • SKOREA-FBL-WC-2026-FANSAFP

    متعة كأس العالم في المكسيك

    كانت هناك لقطة مثيرة للجدل خلال هذه المباراة، وهي المدرجات الخاوية في ملعب جوادالاخارا الذي تبلغ سعته أكثر من 45 ألف مشجع، رغم إعلان الاتحاد الدولي بأن الحضور سيكون كثيفًا لدرجة تصل إلى سعة شبه كاملة.

    بعيدًا عن كرة القدم، الأجواء المونديالية خارج الملعب في بطولة مقامة بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا تبدو مختلفة للغاية، لدرجة أن جماهير كوريا ظهرت بصورة مغايرة تمامًا على هامش مباراة تشيكيا.

    وذلك عن طريق الاستمتاع بالأجواء الصاخبة هناك، على عكس المعتاد منهم في المناسبات الأخرى، حيث قام البعض بحضور مباريات لمصارعة "لوتشا ليبري"، وهي لعبة قتالية نشأت في المكسيك وتعتمد على السرعة والرشاقة والقفزات الهوائية.

    بينما اتجه البعض الآخر إلى الحانات المتواجدة بجوار ملعب أزتيكا، في تجربة مختلفة وغير معتادة على الكوريين سواء على أراضيهم أو خارجها.

    وكانت هناك لقطة أخرى أظهرت الترحيب الشديد من المكسيكيين للفريق الضيف، عندما قامت مشجعة باحتضان أحد المراسلين الكوريين وتقبيله على وجهه خلال أداء واجبات عمله.



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