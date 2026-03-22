كوردوبا: "ميلان يعاني من مشاكل جماعية داخل غرفة الملابس، ولا يبدو الفريق متماسكاً بما يكفي لخوض المنافسة على لقب الدوري"

قام المدافع السابق لإنتر بتحليل السباق على لقب الدوري قائلاً: "نابولي هو المنافس الحقيقي لإنتر، فهو فريق أكثر تكاملاً وفعالية"

توقف إنتر في فلورنسا، مما أدى إلى تباطؤ مسيرته نحو لقب الدوري، بينما اقترب ميلان وأصبح الفارق الآن 6 نقاط؛ من ناحية أخرى، هناك فيورنتينا التي حصدت نقطة مهمة، للترتيب وفي المقام الأول للمعنويات، فخلف التعادل 1-1 أمام فريق كريستيان تشيفو هناك رسالة واضحة لجميع المنافسين: الفيولا ما زالوا على قيد الحياة، ويواصلون الابتعاد عن منطقة الهبوط ويحققون النتيجة الإيجابية الثالثة على التوالي في الدوري (فوز وتعادلان). تقدم النيرازوري بهدف من بيو إسبوزيتو في الدقيقة الأولى من المباراة، وفي الشوط الثاني سجل شير ندور هدف التعادل في الدقيقة 77.


  • "هذا هو نابولي الذي أراده كونتي في بداية الموسم"

    أثناء تحليل ما بعد المباراة في استوديوهات DAZN، أوضح المدافع السابق لإنتر ميلان إيفان راميرو كوردوبا لماذا يعتبر نابولي المنافس الحقيقي لإنتر ميلان على لقب الدوري مقارنة بميلان: "نابولي هو الفريق الأكثر اكتمالاً وفعالية، وهو ما كان يريده كونتي في بداية الموسم. أرى أن ميلان يعاني من بعض المشاكل داخل المجموعة، ولا يعطيني انطباعًا بأنه فريق متماسك ومتحد يذهب للقتال من أجل لقب الدوري. من الواضح أنني أتحدث من خارج الفريق ولا أعرف الديناميكيات الداخلية في غرفة الملابس، لكن خلال الموسم كانت هناك بعض الحوادث التي تجعلني أفكر في هذه الأمور".


نابولي
نابولي
ميلان
ميلان