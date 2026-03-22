ACF Fiorentina v FC Internazionale - Serie A
Gabriele Stragapede

كوردوبا: "على إنتر أن يدرك أن المنافسة على اللقب قد عادت من جديد، فـ6 نقاط في 8 مباريات عدد قليل"

رأي المدافع السابق لإنتر ميلان حول الوضع الحالي للنادي.

توقف إنتر ميلان مرة أخرى ولم يتمكن، للمباراة الثالثة على التوالي، من تحقيق الفوز، حيث تعادل 1-1 على ملعب فرانكي أمام فيورنتينا في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي.

وفي استوديوهات DAZN، علق المدافع السابق للنيرازوري إيفان راميرو كوردوبا على الوضع الحالي للنادي الذي يقع مقره في فيالي ديلا ليبيرازيوني، حيث أدلى بالتصريحات التالية: "الشيء المهم هو أن إنتر يدرك الوضع، وأن البطولة لا تزال مفتوحة. مع 8 نقاط ربما كان بإمكانهم التفكير في أن الأمور آمنة، لكن 6 نقاط في 8 مباريات هي عدد قليل".

    ثم اختتم كوردوبا حديثه موضحاً ما يجب على إنتر أن يفعله من الآن فصاعداً: «سيتعين عليهم تسريع وتيرة العمل والعودة لإظهار ما كانوا قادرين على تقديمه في بقية الموسم. لحسن الحظ، هناك متسع من الوقت للتجمع معاً واستعادة التماسك خلال فترة التوقف؛ وبالطبع، عليك أن تدعو الله أن يعود جميع اللاعبين المشاركين مع منتخباتهم الوطنية سالمين، لكن على الأقل هناك متسع من الوقت لفهم ما يجب تحسينه».

