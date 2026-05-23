كوراساو .. هولندا الصغيرة " من جزيرة فيتامين سي إلى كأس العالم!

بحسب روايات من القرنين السادس والسابع عشر، عندما بدأت الرحلات الأوروبية الاستكشافية حول العالم، كان البحارة يعانون من نقص فيتامين سي بسبب سوء التغذية وطول مدة بقائهم على المراكب، فكانوا يتركون على جزيرة صغيرة في بحر الكاريبي، وعند العودة لأخذهم في رحلات العودة كانت المفاجأة هو تعافيهم والسر في فاكهة تدعى لاراها تنبت بقوة على تلك الجزيرة التي أصبحت تسمى بجزيرة المعجزات والعلاج، أو كوراساو.

استغلت كوراساو الظروف الاستثنائية لكأس العالم المقبلة لحجز تذكرة العبور للمونديال للمرة الأولى في تاريخها، لتسطر تاريخًا للجزيرة التابعة لهولندا والتي يصفها البعض بهولندا الكاريبي، والتي نحن هنا لنعرفك أكثر عليها عزيزي القاريء، سوء كوراساو البلد أو المنتخب!