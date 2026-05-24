Goal.com
مباشرالتذاكر
Cote d'Ivoire GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

كوت ديفوار | تراث بدأ من فتاة صغيرة ووصل إلى اليونسكو .. رفاق فرانك كيسييه يبحثون عن مداواة جراح إحدى أقسى لحظات كأس العالم

فقرات ومقالات
المنتخبات كما لم تعرفها من قبل!
كوت ديفوار
كأس العالم
يان ليوناردو
يوان بوني
اماد ديالو
سيمون ادينجرا

كأس العالم 2026 مع GOAL بنكهة مختلفة .. إليك نبذة عن بلد الأفيال الإيفوارية خارج الملعب، وكل ما تريد معرفته عن منتخب كوت ديفوار!

إن لم تكن مهتمًا بالبحث وراء ثقافات الشعوب وتراثها، فأحيانًا الظروف تقودك لمشاهدة بعضها، منها مثلًا عديد الرقصات التي قد تكون مرت عليك خلال افتتاح البطولات التي أقيمت في بلاد أفريقية .. لكن هل سألت نفسك يومًا ما القصة وراء تلك الرقصات؟

نعم! وراؤها قصة شعب بأكمله أو مجموعة أرادت أن تبتكر تراثًا خاصًا بها لتفرض نفسها على الساحة، فتبدأ القصة من قريتها ثم يتوسع انتشارها للبلد بأكملها، ومنها ما يصل إلى العالم أجمع .. وهذا ما حدث مع شعب "جورو" في كوت ديفوار تحديدًا، حيث "رقصة الزاولي"!

"الزاولي" هي إحدى أشهر الرقصات في القارة الأفريقية، بل أنها أُدرجت في اليونسكو منذ عام 2017، ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، وتعد واحدة من أكثر الرقصات صعوبة على مستوى العالم، إذ يستغرق تعلمها سبعة أعوام تقريبًا.



البداية كانت في خمسينيات القرن الماضي، حيث مقاطعتي "بوافلي" و"زوينولا" في شمال العاصمة الإيفوارية ياموسوكر، مقر شعب "جورو" الذي استلهم "رقصة الزاولي" من فتاة صغيرة تُدعى "دجيلا لو زاولي" أو بالعربية "زاولي ابنة جيلا"، لتمثيل هويته الثقافية، خاصةً وأنها تجمع عدة فنون كالنحت ممثلًا في الأقنعة التي يرتديها الراقصون، النسيج حيث الأزياء، الموسيقى، بجانب الرقص بالطبع.

بالحديث عن الراقصين، فالأمر يقتصر على الرجال فقط، لكن الراقص يرتدي قناعًا بوجه امرأة تعبيرًا عن الجمال، حيث هناك سبعة أقنعة مختلفة، لكل واحد منهم اسمه كـ"زوهولين، جان وسورتانفاني"، لكن جميعها يحمل اسم "دجيلا"، وإن كان كل منه له قصته الخاصة، فـ"زوهولين" مثلًا يعبر عن دجاجة تأكل سحلية ويرمز إلى صراع أيديولوجي بين شعب جورو والمجموعات العرقية المجاورة، حيث انتصر زاولي.

بينما يغطي جسده ببدلة ضيقة مخططة عادةً، مع لف كاحليه ومعصميه بأربطة من الرافيا (ألياف نباتية)، مع ارتداء تنورة من نفس الألياف، وبالإضافة إلى كل ذلك يضع الراقص على كاحليه بعض الأجراس، كي تصدر بعض الأصوات بجانب الطبول والموسيقى التي يؤدي حركاته عليها.

أما عن طريقتها، فهي تعتمد على ثبات الجزء العلوي من جسد الراقص، مع تحريك القدمين بحركات متسارعة، تبدو لك أنها حركات مُكررة، لكن في الحقيقية الراقص لا يمكنه تكرار نفس الحركات خلال العرض الواحد .. نعم! شيء معقد، لذا يستغرق سبع سنوات تعلم.



في داخل كوت ديفوار، تؤدى "رقصة الزاولي" في الاحتفالات والجنازات المهمة، حيث يعتقدون أنها تجلب الازدهار للقرية التي تُعرض بها. بل إنها تقام مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا، لتعزيز الاندماج والتماسك الاجتماعي ولضمان الحفاظ عليها.

ومع مرور السنوات، وصلت تلك الرقصة إلى العالمية، حيث تؤدى حاليًا في مختلف مهرجانات أفريقيا، بجانب أوروبا وآسيا.

والآن وبعد أن تعرفت على الرقصة التي قد تكون مرت عليك وأن تتابع منتخب كوت ديفوار يومًا، لننتقل للحديث عن معشوقتنا؛ كرة القدم في بلاد الأفيال، مع نبذة بسيطة في البداية عن قصة اسم البلد..





  • الدولة .. من ساحل العاج إلى كوت ديفوار

    في بلادنا العربية يُعرف كوت ديفوار بـ"ساحل العاج"، لكن في حقيقة الأمر هذا الاسم يغضب أصحاب البلد، كونه يعتبر اسمًا تجاريًا أكثر من اسم يعبر عن سيادة البلد نفسها..

    القصة بدأ في القرن الـ16 تقريبًا، وقتما كان التجار والمستعمرون الأوروبيون ينقضون على ثورات القارة السمراء، لذا أطلقوا على بعض البلاد اسمًا يُعبر عن أشهر ثورة بها، وبما أن العاج "أنياب الفيلة" هي الثورة الأكبر في جمهورية كوت ديفوار، أطلقوا عليها "Ivory Coast" بالإنجليزية، وتُرجمت بالعربية إلى ساحل العاج.

    ومع الاستعمار الفرنسي لبلد الأفيال، عُرف باسم "Côte d'Ivoire" – يُنطق كما نقوله باللغة العربية تمامًا (كوت ديفوار) – لكن كل بلد كان يُترجم الاسم بلغته، فمثلًا العرب يقولون "ساحل العاج"، الإنجليزي يقولون "Ivory Coast" وهكذا، وهو ما كان يُعتبر تقليلًا من هويته وسيادته.

    لكن الحكومة الإيفوارية قررت إيقاف عبث العالم باسم بلدها، وتقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة في عام 1985، بمنع ترجمة الاسم إلى أي لغة، مع اعتماد "كوت ديفوار - Côte d'Ivoire" فقط كاسم رسمي للبلاد في مختلف التعاملات، كون اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية بها، وإن كنا نحن العرب لا يزال منا من يقول "ساحل العاج"!

    والآن لنكتفي بهذا القدر من المعلومات عن جمهورية كوت ديفوار، ونبدأ في الاستغراق بعالم كرة القدم بها..

    • إعلان

  • منتخب كوت ديفوار .. عودة بعد غياب للحدث العالمي

    الأفيال الإيفوارية تشارك في كأس العالم 2026 بعد غياب دام 12 عامًا، حيث كان آخر ظهور لهم على الساحة العالمية في مونديال البرازيل 2014.

    بشكل عام، شارك منتخب كوت ديفوار في كأس العالم ثلاث مرات قبل نسخة 2026؛ أعوام 2006، 2010 و2014، حيث كان الوداع في كل مرة من دور المجموعات، بواقع الانتصار في ثلاث مباريات، التعادل في لقاء وحيد وخسارة خمسة آخرين.

    لكن ربما اللحظة التي لا ينساها الإيفواريون لمنتخب بلادهم في الحدث العالمي، كانت مؤلمة للغاية، حيث نسخة 2014، وقتما كان التأهل لدور الـ16 قريبًا بعد الفوز أمام اليابان 2-1 ثم الخسارة أمام كولومبيا 1-2، ليكون التعادل في المباراة الأخيرة من مرحلة المجموعات أمام اليونان كافيًا للعبور للدور المقبل، لكن احتسب حكم المباراة ضربة جزاء ضد الأفيال في الدقيقة 3+90، منحت الفوز للخصم، ليودع المنتخب الأفريقي المونديال من الدور نفسه للنسخة الثالثة على التوالي.



    أما على الساحة القارية، فالمنتخب الإيفواري هو بطل القارة السمراء لثلاث مرات من قبل، آخرها نسخة كأس الأمم 2023، بخلاف لقبي 1992 و2015، حيث حصد اللقب ثلاث مرات من أصل خمسة نهائيات خاضها.

  • من اللاعب الذي يجب أن تتابعه في كوت ديفوار؟

    المدرب الشاب إيمرس فاي (41 عامًا) أعلن في منتصف مايو الجاري قائمته النهائية التي سيخوض بها كأس العالم 2026، والتي تضم عديد النجوم من أصحاب الخبرات كفرانك كيسييه، سيكو فوفانا ونيكولاس بيبي.



    الحقيقة أن القائمة تحتار بها لاختيار لاعب واحد فقط عليك بمتابعته، لكن هناك ثنائي تحديدًا يمكننا أن نضع أعيننا عليهم، ليس لكونهما الأفضل على الإطلاق، لكن بحكم ما مرا به الموسم الجاري 2025-2026 مع أنديتهم..

    الأول الجناح الأيمن أماد ديالو، الذي تعرض لانتقادات بالموسم الجاري مع مانشستر يونايتد على فترات، حتى وصفه أسطورة النادي عقب إحدى المباريات بأنه كـ"الطفل الذي تُسلب منه الكرة بسهولة".

    لكن على الصعيد الدولي، قدم ديالو مع منتخب بلاده في أواخر العام الماضي وأوائل العام الحالي كأس أمم أفريقيا المغرب 2025، جيد، مساهمًا في أربعة أهداف خلال خمس مباريات  قبل الوداع من دور ربع النهائي.

    لذا دعونا نرى ما إذا كانت مرحلة التراجع مع الشياطين الحمر ستؤثر على مستواه مع كوت ديفوار في كأس العالم 2026 أم لا!

    أما اللاعب الآخر الذي ستكون الأنظار عليه فهو الجناح الأيسر سيمون أدينجرا أو كما يقولون عنه "سيئ الحظ" لكثرة تنقلاته رغم صغر سنه (24 عامًا)..

    الجديد بشأن أدينجرا أنه بعد فترة سيئة مع برايتون وسندرلاند في الدوري الإنجليزي، انتقل في شتاء 2026 إلى موناكو في الدوري الفرنسي، ومن هنا كان استدعاؤه لقائمة كوت ديفوار لكأس العالم 2026.

    موناكو منح أدينجرا الفرصة التي افتقدها في برايتون وسندرلاند، حتى بدأ في استعادة مستواه من جديد، لدرجة قد تدفع النادي الفرنسي لشرائه نهائيًا بدلًا من المعار من برشلونة أنسو فاتي، بل وربما سيكون منه النقلة التي يستحقها في مسيرته الكروية، يبقى أن نرى ما سيقدمه في كأس العالم.

  • موهبة تستحق المتابعة

    أول موهبة تتبادر إلى الأذهان عند قول منتخب كوت ديفوار هو يان ديوماندي؛ جناح أيسر لايبزيج، فهو الذي يتصارع عليه ناديا باريس سان جيرمان وليفربول حاليًا.

    لكن بخلاف صاحب الـ19 عامًا، هناك موهبة أخرى في منتخب الأفيال تستحق المتابعة، إن حصلت على فرصة المشاركة في كأس العالم 2026..

    الحديث هنا عن أنجي يان بوني؛ مهاجم إنتر، الذي انضم له قادمًا من بارما في الميركاتو الصيفي 2025.

    صاحب الـ22 عامًا اختار تمثيل كوت ديفوار بعدما مثّل مختلف الفئات السنية لمنتخب فرنسا، لكنه لم يلعب للمنتخب الأول قط، وهو ما دفع الاتحاد الدولي "فيفا" في مايو الماضي للموافقة على تغيير جنسيته الرياضية بشكل رسمي.

    بوني خاض مع النيراتزوري في الموسم الجاري 2025-26، 48 مباراة في مختلف البطولات، وسجل سبعة أهداف وصنع تسعة آخرين.

    وقد حان دور ظهوره على الساحة العالمية.


  • حظوظ كوت ديفوار في كأس العالم 2026

    أسفرت القرعة عن وقوع منتخب كوت ديفوار في المجموعة الخامسة بكأس العالم 2026، والتي تضم منتخبات ألمانيا، الإكوادور وكوراساو.

    مجموعة قوية بشكل عام باستثناء منتخب كوراساو، فالإكوادور صاحبة المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، متفوقة على منتخبات كالبرازيل وأوروجواي .. أما ألمانيا فهي الأقوى بالمجموعة وبطل العالم 2014.

    لكن في الوقت نفسه، لا يمكنك التنبؤ بما يمكن لمنتخب كوت ديفوار أن يفعله وسط المنتخبين، لكن المفاجآت واردة جدًا لأبناء القارة السمراء، فعلى الأقل ربما يتأهل للدور التالي من المونديال ضمن أفضل ثوالث.

المباريات الودية
فرنسا crest
فرنسا
فرنسا
كوت ديفوار crest
كوت ديفوار
ساحل العاج