"أخبرته أن يبقى متواضعًا": مدرب كوت ديفوار يهاجم لاعب ألمانيا بسبب غياب الروح الرياضية!

وكشف إيميرس فاي، عن رد فعله، إزاء تصرف مدافع آينتراخت فرانكفورت، بعد نهاية المباراة، بقوله: "أخبرته أن يبقى متواضعًا".

وأضاف "لقد لعب بشكل رائع، وليس هناك داعٍ لأن يتحدث إلينا بطريقة سيئة لمجرد أنه يريد الفوز"، كما تابع "كنت أتمنى أن يعيدوا إلينا الكرة عندما أصيب سينجو، إنهم أمة كروية عظيمة، ونحن نحتذي بهم، لذلك نشعر بخيبة أمل من افتقارهم للروح الرياضية".

هذه اللحظة التي أشار إليها فاي، تزامنت مع تعادل المنتخبين بهدف لمثله، حيث تقدم قائد كوت ديفوار، فرانك كيسييه، لبلاده في الشوط الأول، فيما رد "البديل" الألماني دينيس أونداف، هدف التعادل أولًا، قبل أن يعود ويقود فريقه للانتصار بالهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

وبفضل هذا الفوز المتأخر، مع التعادل السلبي بين الإكوادور وكوراساو، في مباراة المجموعة الخامسة، تأكدت صدارة الألمان بالعلامة الكاملة.

ولا تزال منتخبات كوت ديفوار والإكوادور وكوراساو، تتنافس على المركزين الثاني والثالث، حيث يكفي الأفيال، التعادل مع كوراساو في الجولة الأخيرة، لتتأهل في وصافة المجموعة، حتى لو فازت الإكوادور على ألمانيا، نظرًا لتفوق الإيفواريين على الإكوادور في المواجهات المباشرة، حال التساوي في النقاط.