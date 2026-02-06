المؤشر يهبط دون توقف: كوبماينرس بلا أدوار مع يوفنتوس .. ولا فائدة في كتيبة سباليتي!

الدقيقة 74 من مباراة أتالانتا ويوفنتوس: يخرج مانويل لوكاتيلي ويدخل تون كوبماينرس.

حتى تلك اللحظة، كان البيانكونيري يسيطر على المباراة، وعلى الرغم من التأخر في النتيجة، إلا أنهم كانوا مسيطرين تمامًا، بحثًا عن التعادل الذي بدا قريبًا.

لكن بعد ثلاث دقائق فقط، يجد أتالانتا مساحات شاسعة في وسط الملعب، فيرسل بيلانوفا عرضية من اليمين ويسجل سوليمانا الهدف الثاني.

بعد ذلك بوقت قصير، سجل باساليتش الهدف الثالث، بينما كان يوفنتوس يعاني في صنع اللعب كما فعل في الدقائق الـ 74 السابقة.

بالتأكيد لا يمكن إلقاء اللوم على لاعب واحد في انهيار البيانكونيري، لكن دخول تون كوبماينرس لم يحسن أداء فريق سباليتي. بل على العكس.

Getty/Goal