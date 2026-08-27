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Matthias Jaissle AhliGetty
محمود خالد

طلب الانتظار حتى يناير والآخر قال "أنا اسم كبير" .. مفاجآت حول مفاوضات الأهلي مع بدلاء يايسله قبل ضم بوسيتش!

M. Pusic
ماتياس يايسله
أنتونيو كونتي
ديدييه ديشامب
تشافي هرنانديز
الأهلي
دوري روشن السعودي

بينما كان النادي الأهلي، يسابق الزمن، من أجل العثور على بديل الألماني ماتياس يايسله، قبل انطلاق الموسم الجديد من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027"، دخل الراقي في مفاوضات مع عدة أسماء كبرى، قبل الاستقرار على التعاقد مع الهولندي مارينو بوسيتش.

بوسيتش، صاحب الـ55 عامًا، كان أحد خيارات الأهلي، إلا أن تقارير إعلامية ربطت الإدارة بالدخول في مفاوضات مع عدة مدربين كبار، مثل أنطونيو كونتي وتشافي هيرنانديز ومارسيلينو جارسيا تورال.

وجاء بوسيتش ليحقق بداية مثالية مع الأهلي، معادلة بداية يايسله، إلا أن ذلك لم يمنع من تجدد الحديث بشأن المرشحين لقيادة الراقي، خلفًا للألماني، والسر وراء تعثر المفاوضات معهم.

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  • Marino Pusic gfx (Goal only)Goal Ar Gemini

    العلامة الكاملة مع بوسيتش

    واستهل الأهلي مشواره مع مارينو بوسيتش، بتحقيق العلامة الكاملة في أولى أربع مباريات في جميع البطولات، خلال الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

    * الفوز على الدرعية في الجولة الأولى من دوري روشن (1-0).

    * الفوز على الأنوار من دور الـ32 من كأس الملك (2-1).

    * الفوز على أبها في الجولة الثانية من دوري روشن (4-0).

    * الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس إنتركونتينينتال، (1-0).

    وبددت البداية القوية، مخاوف الأهلي، حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، بشأن ثورة التغييرات التي شهدها النادي، إداريًا وفنيًا، أعقاب رحيل ماتياس يايسله عن الجهاز الفني، وكذلك رحيل اثنين من كبار نجوم الراقي، وهما رياض محرز وفرانك كيسييه.

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  • مفاوضات الأهلي

    وفي هذا السياق، قال الإعلامي عبد الهادي المستادي، عبر بودكاست "مرتدة"، إن الأهلي فاوض العديد من الأسماء، بعد رحيل ماتياس يايسله، بين أنطونيو كونتي وديدييه ديشان وتشافي هيرنانديز ومارسيلينو جارسيا تورال.

    وكان الجدل حول مفاوضات الأهلي مع أنطونيو كونتي، مدرب نابولي السابق، حيث نفى الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، في يوليو الماضي، وجود اتصالات بين النادي والمدرب، بعد رحيل يايسله.

    ورغم ذلك، إلا أن المستادي أكد أن الأهلي فاوض كونتي، بل إن ردّ المدرب الإيطالي كان أنه "اسم كبير"، ويرفض تولي القيادة قبل بداية الدوري بأسبوع، أي أن اعتراض كونتي كان على ضيق الوقت فيما قبل انطلاق الموسم.

    وتطرّق المستادي إلى مارسيلينو تورال، الذي قاد أندية فياريال، فالنسيا، أتلتيك بيلباو، مارسيليا، مؤكدًا أن المدرب لم يمانع تدريب الأهلي، ولكن الأزمة تمثلت في عدم توليه القيادة بدون مساعده الذي كان يواجه أزمة في إسبانيا، وأنه لن يستطيع القدوم قبل يناير المُقبل.

    وأضاف أن تشافي هيرنانديز، الذي وقع عليه الاختيار لقيادة منتخب هولندا، كان لا يمانع أيضًا فكرة تدريب الأهلي، فيما تمثلت المفاجأة حول ما ذكر بشأن مفاوضات الراقي مع ديدييه ديشان، الذي رحل لتوه عن تدريب فرنسا، بعد قيادته للمركز الرابع في نهائيات كأس العالم 2026.

    ونوّه المستادي بأن ضيق الخيارات، دفع إدارة الأهلي للتفكير في بدء الموسم بالمدرب المساعد محمد مسعد، بل إن الإدارة فكرت أيضًا في البرتغالي سيرجيو كونسيساو، بعد إقالته من تدريب الاتحاد، وكان لم يغادر جدة بعد، قبل أن يمنح بوسيتش، الضوء الأخضر لقيادة الفريق.


  • الرحيل المفاجئ ليايسله

    وبخلاف الأسماء المذكورة، فإن التقارير ربطت الأهلي بالدخول في مفاوضات مع أسماء آخرى، على غرار آرني سلوت ونونو سانتو وفيتور بيريرا.

    وكان ماتياس يايسله قد وجه ضربة إلى الأهلي، بعدما قرر الاستقالة بشكل مفاجئ، إثر تلقيه عرضًا من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، لخلافة إيدي هاو، رغم أن الألماني قاد الراقي في معسكره الإعدادي الخارجي قبل بداية الموسم.

    وتمثلت الأزمة في تعثر مفاوضات الإدارة مع ماتياس يايسله، من أجل تجديد عقده، الذي كان مستمرًا حتى يونيو 2027، وذلك بعدما قاد الفريق لإنجاز تحقيق لقبين في دوري أبطال آسيا للنخبة.

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