كواليس ما قبل الإقالة.. تقريران من كروكر والمفرج يحسمان مصير دونيس مع الأخضر!

أوضحت المصادر أن عملية التقييم الشاملة أُسندت إلى قيادات بارزة داخل الهيكل الإداري والفني، حيث سيقدم مات كروكر، المدير التنفيذي لكرة القدم، التقرير الأول الذي سيركز على الأبعاد الاستراتيجية والفنية.

في المقابل، يتولى فهد المفرج، المدير التنفيذي للمنتخب الأول، إعداد التقرير الثاني الذي سيختص برصد الكواليس اليومية والتفاصيل الإدارية للبعثة.

وسيتضمن التقريران رصداً دقيقاً لأبرز الإيجابيات والسلبيات، ليمثلا حجر الأساس الذي سيعتمد عليه اتحاد الكرة في حسم مصير دونيس بشكل نهائي. وتؤكد هذه الخطوات أن قرار التخلي عن خدمات المدرب لن يكون مجرد رد فعل، بل نتيجة تقييم مؤسسي لعمل الجهاز طوال فترة المشاركة.