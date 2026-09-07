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Gabriele Stragapede و معتز الجمال

ترجمه

كواليس ما بعد إقالة جروسو.. كيف تحول حلم فيورنتينا من كونتي إلى فانولي؟

فيورنتينا
انتقالات
فابيو غروسو
باولو فانولي
أنتونيو كونتي
الدوري الإيطالي

المطالب المالية تفسد الخطة..

أعلن نادي فيورنتينا رسميًا إقالة مدربه فابيو جروسو مساء الأحد، ليبدأ مرحلة جديدة لإنقاذ موسمه الحالي. ورغم أن المؤشرات الحالية تؤكد اقتراب باولو فانولي من العودة لقيادة الفريق، كشفت تقارير صحفية أن خطة الإدارة الأولى كانت مختلفة تمامًا.

  • عقبة أنطونيو كونتي

    أكدت صحيفة "لا نازيوني" الإيطالية أن الهدف الأول للمدير الرياضي فابيو باراتيتشي كان التعاقد مع مدرب نابولي السابق، أنطونيو كونتي. لكن الراتب المرتفع والضمانات الفنية والمالية التي اشترطها المدرب الإيطالي شكلا عقبة كبرى منعت الإدارة حتى من مجرد فتح مفاوضات مبدئية معه، نظرًا للظروف الدقيقة والمرحلة الحرجة التي يمر بها "الفيولا" هذا الموسم.


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  • حسم ملف فانولي

    شملت قائمة الأسماء المرشحة لقيادة الفريق دراسة ملفات أخرى، أبرزها تياجو موتا وإيجور تودور. لكن لأسباب فنية بحتة، حسمت إدارة فيورنتينا قرارها النهائي بالتوجه نحو إعادة باولو فانولي.

    وقد قطعت الإدارة شوطًا متقدمًا في مفاوضاتها مع فانولي، حيث يُنتظر الإعلان عن عودته للجلوس على مقاعد البدلاء في أي لحظة، لتولي مهمة خلافة جروسو ومحاولة انتشال الفريق وإعادته إلى مسار الانتصارات بشكل فوري.

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