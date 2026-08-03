"التشكيل الأساسي لا يغريه وطلب هذا الراتب الضخم للتجديد".. كواليس فشل مفاوضات النصر مع نواف العقيدي

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "عكاظ" مساء اليوم الإثنين، عن كواليس أزمة تجديد عقد الحارس الدولي نواف العقيدي، مع عملاق الرياض النصر.

الصحيفة أشارت إلى أن العقيدي، وضع بعض "الشروط" على طاولة الإدارة النصراوية؛ من أجل الموافقة على تجديد عقده، و هي:

- أولًا: التوقيع على عقود تربطه بفريق النصر الأول لكرة القدم؛ لمدة 4 مواسم كاملة.

- ثانيًا: الحصول على 80 مليون ريال سعودي خلال مدة العقد؛ أي 20 مليونًا في الموسم الواحد.

وأكدت الصحيفة أن الإدارة النصراوية، رفضت طلبات العقيدي؛ حيث رأت أنها مبالغ فيها، ولا تتماشى مع "سلم الرواتب" داخل النادي.



