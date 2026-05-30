كواليس غداء مدريد.. كشف حقيقة رغبة ألفاريز في الانتقال لبرشلونة

ومع انتهاء الموسم، حسم ألفاريز موقفه. وأكد أوريا أن "خوليان ما يقوله هو أنه بين الرحيل والبقاء هو يفضل الذهاب إلى برشلونة. لكن إن لم يرغبوا في بيعه لبرشلونة، فإنه سيبقى في أتليتي ويفي بعقده مع أتليتي بلا أي مشكلة"، موضحاً أنه "على حد علمي، هو لا يضغط ولا يذهب للمونديال بنية عدم العودة".

وكشف الصحفي سر رغبة اللاعب، مشيراً إلى أن "أتليتي وعد خوليان حينها بمشروع رياضي طموح. ويعتقد جوليان أن المشروع ليس كما صُور له".

لم يقتصر الاهتمام على النادي الكتالوني، بل أوريا أن نادي آرسنال الإنجليزي قد تحرك فعلياً، حيث "عرضوا 120 مليون يورو" من أجل جوليان وأتليتي يرفض. وفي تلك الأيام يعدون اللاعب بتحسين عقده. هذا الرفض وعدم الوفاء بوعود تحسين العقد والمشروع الرياضي، جعل اللاعب ووكيله يشعران بخيبة أمل.