لم يعد سراً أن بايرن ميونخ كان يسعى بشراسة للتعاقد مع إرلينج هالاند. ومع ذلك، فإن تعامل الإدارة مع هذا الملف لم يكن يتسم بالشفافية دائماً، خاصة تجاه نجمهم روبرت ليفاندوفسكي.
كواليس الخيانة.. تفاصيل صادمة حول تدمير علاقة بايرن ميونخ بليفاندوفسكي وضياع صفقة هالاند!
لعبة الكواليس
ظهرت الآن تفاصيل جديدة حول مساعي النادي البافاري لضم إيرلينج هالاند قبل بضع سنوات، بما في ذلك التداعيات الخطيرة التي أثرت على علاقة الإدارة بهداف الفريق آنذاك، روبرت ليفاندوفسكي.
كان بايرن ميونخ من بين الأندية التي سعت للظفر بخدمات هالاند استعداداً لموسم 2021-2022. في ذلك الوقت، كان اللاعب لا يزال مرتبطاً بعقد مع المنافس المحلي بوروسيا دورتموند، لكن كان يحق له الرحيل بفضل شرط جزائي بلغت قيمته 60 مليون يورو في ذلك الصيف.
ورغم أن بطل ألمانيا القياسي كان يمتلك قوة ضاربة في مركز قلب الهجوم بوجود روبرت ليفاندوفسكي، إلا أن المدير الرياضي لبايرن آنذاك، حسن صالح حميديتش، لم يرغب بوضوح في تفويت فرصة التعاقد مع النجم النرويجي الشاب الذي يصغر "ليفا" بحوالي اثني عشر عاماً.
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خيانة الأمانة
في كتاب "ليفاندوفسكي.. الحقيقة"، يصف كاتب السيرة الذاتية سيباستيان ستاسزيفسكي الموقف قائلاً: "اتصل حسن صالح حميديتش بوكيل هالاند. لكن سرعان ما علم بيني زهافي (وكيل ليفاندوفسكي)، الذي كان يمتلك مصادره الخاصة، وموكله ليفاندوفسكي بالأمر. ورغم أن هذه الخطوة جرحت روبرت، إلا أنه بدا غير مبالٍ؛ وظل كما هو، يواصل هز الشباك. ولكن في الواقع، بدأ استمتاعه باللعب في أليانز أرينا يتلاشى تدريجياً".
في ذلك الوقت، كان عقد النجم البولندي في قلعة "سابينر شتراس" يمتد حتى عام 2023. لذلك كان الأمر يتعلق بتحديد مستقبله على المدى المتوسط. ويضيف الكتاب: "عندما سأل زهافي صالح حميديتش -خلال محادثة جرت في صالة طائرات خاصة في مطار صغير- عما إذا كان صحيحاً أن بايرن يريد شراء هالاند، أنكر ذلك دون أن يرف له جفن". ويتابع: "لكن كل من زهافي وليفاندوفسكي كانا على دراية تامة بالحقيقة، لأنهما التقيا بوالد هالاند، آلف إنجي، في أحد النوادي الليلية، وعَلما منه أن المفاوضات جارية بالفعل".
وبذلك، وقعت خيانة الأمانة، وتعززت رغبة ليفاندوفسكي في البحث عن تحدٍ جديد. وعن ذلك قال اللاعب: "كان هذا أكبر خطأ ارتكبه بايرن. لقد كذب عليّ مسؤولو النادي. بعد كل هذه السنوات، كنت أستحق الصدق والاحترام. لو أخبروني بخططهم بصراحة، لربما نصحتهم بالقيام بذلك. لكنهم لم يفعلوا. وكنت أكبر من أن أُعامل بهذه الطريقة".
وهكذا تم تنفير ليفاندوفسكي، ليقرر لاحقاً الرحيل إلى نادي برشلونة. شكل هذا أزمة لبايرن، حيث أن صفقة هالاند باءت بالفشل أيضاً، بعدما فضل الأخير قبول عرض مالي أكثر إغراءً من مانشستر سيتي. ووفقاً لكاتب سيرة "ليفا"، كان رد فعل النادي البافاري بمثابة "تصرف يائس"، حيث أرادوا إغراء هدافهم التاريخي بأموال طائلة لتمديد عقده لعام إضافي مع خيار لموسم آخر: "بما في ذلك المكافآت، كان الاتفاق سيدر عليه ما يقرب من 30 مليون يورو في الموسم الواحد".
ليفاندوفسكي إلى الدوري الأمريكي
رفض ليفاندوفسكي العرض البافاري، وانتقل في النهاية بعد أسابيع من الجدل في الميركاتو مقابل 45 مليون يورو إلى برشلونة، حيث لعب بنجاح لمدة أربع سنوات. وفي صيف هذا العام، انضم في صفقة انتقال حر إلى نادي شيكاغو فاير في الدوري الأمريكي. من جانبه، كان هالاند -الذي عبر بعد سنوات في فيلم وثائقي عن تفهمه لإحباط ليفاندوفسكي واصفاً إياه بـ"الافتقار للاحترام"- قد استقر في سيتي، وهو يصنع الحدث حالياً مع منتخب النرويج في كأس العالم.
في الوقت نفسه، قرر بايرن في عام 2022 عدم التعاقد مع مهاجم صريح من العيار الثقيل لمركز الهجوم. بدلاً من ذلك، كان ساديو ماني القادم من ليفربول هو صفقة الموسم البارزة. وبعد عام واحد، اضطر النادي البافاري أخيراً لكسر خزينته والتعاقد مع هاري كين مقابل ما يقرب من 100 مليون يورو.
- Getty
محطات في مسيرة هالاند
بدأ هالاند رحلته الكروية متدرجاً في صفوف نادي برينه النرويجي بين عامي 2006 و2017، قبل أن ينتقل إلى نادي مولده ويلعب في صفوفه حتى عام 2019. بعد ذلك، شد الرحال إلى النمسا لينضم إلى ريد بول سالزبورج لموسم واحد (2019-2020)، حيث خطف أنظار بوروسيا دورتموند الألماني الذي دافع عن ألوانه وتألق معه حتى عام 2022، ومنه حط الرحال في فريقه الحالي مانشستر سيتي الإنجليزي ليبدأ فصلاً جديداً من تحطيم الأرقام القياسية.
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