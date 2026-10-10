بعد إدانته رسميًا .. كواليس الاجتماع السري بين مانشستر سيتي والبريميرليج

وفقًا لتقرير نشرته بلومبرج، فقد دخل مانشستر سيتي في محادثات تمهيدية مع الدوري الإنجليزي الممتاز في محاولة للتوصل إلى تسوية مالية. غير أن هذه المحادثات السرية انهارت في نهاية المطاف لأن سيتي رفض التنازل عن تمسّكه الثابت بادعاءات البراءة.

ولو تم التوصل إلى اتفاق، لكان النادي قد دفع على الأرجح غرامة مالية ضخمة، متجنبًا بذلك عقوبات رياضية كارثية مثل الهبوط أو تجريده من ألقابه التاريخية. والأهم من ذلك أن إبرام الاتفاق لم يكن ليُعدّ قانونيًا اعترافًا بارتكاب أي مخالفة.

ومع ذلك، فإن العدد الهائل من الاتهامات يعني أن أي تسوية مالية كانت ستؤدي فقط إلى تبسيط المعركة القانونية بدلًا من إنهائها تمامًا. كما أن مثل هذه النتيجة كانت ستواجه مقاومة شرسة من الغرماء المحليين الألدّاء، ومن بينهم آرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد، وجميعهم فوّتوا ألقاب الدوري بفارق ضئيل خلال حقبة هيمنة سيتي.



