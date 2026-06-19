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زهيرة عادل

كندا تدخل التاريخ وقطر تفلت من المصير القديم للمنتخب السعودي .. إلى أكرم عفيف: أما آن أوان التعلم من تجربة سالم الدوسري؟!

فقرات ومقالات
كندا ضد قطر
كندا
قطر
كأس العالم
أكرم عفيف
سالم الدوسري
جوناثان ديفيد
جولين لوبيتيجي
السعودية

ماذا حدث في مواجهة قطر وكندا؟

ليلة كارثية على كافة الأصعدة مر بها المنتخب القطري في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة – بتوقيت مكة المكرمة – كان بطلها نظيره الكندي، الذي عبر بسهولة على جسد الأدعم.

المنتخب الكندي حقق الفوز الليلة أمام نظيره القطري بسداسية نظيفة، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026.

السداسية سجلها كايل لارين، جوناثان دافيد "هاتريك – ثلاثية"، ناثان صليبا ومحمد مناعي "بالخطأ في مرماه"، في الدقائق 16، 29، 3+45، 64، 75 و2+90.

مهمة السداسية سهلها طرد مدافع قطر همام الأمين في الدقيقة 33 من عمر المباراة، على إثر عرقلته للاعب الخصم ومنعه انفراد صريح بطريقة غير قانونية، وكذلك طُرد زميله عاصم مادبو في الدقيقة 53، بعد تدخل عنيف على قدم لاعب الخصم إسماعيل كونيه، الذي أصيب بكسر في القدم.

أما عن ترتيب المجموعة الثانية، فيتصدر المنتخب الكندي الترتيب بأربع نقاط متفوقًا بفارق الأهداف على سويسرا "الوصيفة"، يليهما البوسنة وقطر بنقطة وحيدة لكل منهما.

وللحديث تفصيلًا عن أبرز ملامح مواجهة قطر وكندا، دعونا نستطرد في السطور التالية..


  • المنتخب الكندي يدخل التاريخ

    من بوابة المنتخب القطري، دخل الجيل الحالي لكندا التاريخ بتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركات بلاده بكأس العالم..

    الحمر شاركوا في الحدث العالمي مرتين من قبل – بعيدًا عن نسخة 2026 – عامي 1986 و2022، لكنهم تلقوا ست هزائم أمام منتخبات فرنسا، المجر، الاتحاد السوفيتي، بلجيكا، كرواتيا والمغرب، حيث كان الوداع كل مرة من دور المجموعات.

    كسر اللعنات بدأ من الجولة الأولى بنسخة 2026، بعدما أحرز المنتخب الكندي هدفه الأول في تاريخ مشاركاته في الحدث العالمي، بالتعادل أمام البوسنة والهرسك (1-1).

    والليلة، كسر الكنديون لعنة الهزائم، محققين أول انتصار لهم على حساب العنابي.




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  • قطر تفلت من مصير المنتخب السعودي

    من تابع مواجهة قطر وكندا، حتمًا راهن على أن المباراة ستخرج بنتيجة هي الأكبر في تاريخ كأس العالم، عطفًا على أحداثها ومستوى العنابي، لكن لحسن حظ كتيبة لوبيتيجي أن الهزيمة كانت بسداسية فقط!

    نعم هو حسن حظ، إن نظرنا لنتائج منتخبات أخرى عبر تاريخ المونديال، على رأسها بالطبع تأتي هزيمة المنتخب السعودي أمام ألمانيا (0-8) عام 2002، التي هي حتى الآن أكبر هزيمة في تاريخ مشاركات المنتخبات العربية في الحدث العالمي.

    كذلك هناك خسارة السلفادور أمام المجر (1-10) عام 1982، وهزيمة زائير أمام يوغوسلافيا (0-9) في نسخة 1974.




  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "العقلية القديمة" تطيح بقطر

    بالحديث عن المنتخب القطري، فهزيمته لم تكن مفاجئة بقدر مفاجأة السير على "العقلية القديمة" للعرب في نسخ كأس العالم الماضية، فالهزيمة واردة، خاصةً وأن العنابي ليس بالقوة المطلوبة، لكن المشكلة في الطريقة التي ستخسر بها، وقد هُزمت كتيبة جولين لوبيتيجي بأسوأ طريقة ممكنة، حتى قبل أن يعاني الفريق من طردي الأمين ومادبو.

    في النسخة الحالية من المونديال، كسرت الكثير من المنتخبات مقولة "التمثيل المشرف"، واعتمدت على اللعب ند بند؛ نتحدث عن مصر أمام بلجيكا (1-1)، السعودية أمام أوروجواي (1-1)، حتى المنتخبات التي هُزمت كالعراق والأردن لم يقدما مباريات دفاعية بحتة، بل قدموا أنفسهم بطريقة مشرفة داخل المستطيل الأخضر.

    أما من دخل المونديال باحترام مبالغ به للخصوم، ملقيًا الفكر الهجومي واللعب "ندًا بند" خلف ظهره، فقد تلقى درسًا قاسيًا، كالمنتخب التونسي الذي هُزم أمام السويد (1-5).. وهكذا فعل المنتخب القطري الليلة أمام نظيره الكندي!

    الغريب في الأمر أن الأدعم ذاق روعة اللعب الهجومي في الدقائق الأخيرة من مواجهته الأولى بكأس العالم 2026 أمام سويسرا، والذي أسفر عن خروجه بنقطة التعادل (1-1)، بعدما كان متأخرًا بهدف نظيف منذ الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول.

    لكن مدربه الإسباني جولين لوبيتيجي لم يتعلم سواء من الدرس التونسي أو من درس الدقائق الأخيرة لقطر أمام سويسرا، حتى بالغ في احترام الكنديين .. لكن ربما جُرمه في عدم تأهيل لاعبيه نفسيًا لا يقل نهائيًا عن جُرمه الفني، إذ شعر كل من يتابع أن أرجل لاعبي قطر لا تحملهم داخل المستطيل الأخضر وكأن الخوف تملك منهم، رغم أن منتخب البوسنة والهرسك خرج بنقطة التعادل أمام الخصم نفسه قبل أيام قليلة!


  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    أكرم عفيف .. أما آن أوان التعلم من تجربة سالم الدوسري؟

    الحقيقة ستعجز الكلمات كثيرًا إن أردنا الحديث عن لاعبي المنتخب القطري تفصيلًا، لذا سنختص بحديثنا نجم الفريق أكرم عفيف..

    هذا النجم في كل مشاركة له بكأس العالم سواء في 2022 أو 2026، لا يقدر على تقديم أي ملامح فردية، تقول إنه هو صاحب جائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين 2019 و2023.

    صحيح أن حسابات الحدث العالمي مختلفة تمامًا، لكن ليست بالدرجة التي يظهر بها عفيف من تراجع كبير وتيه وعدم قدرة على مجاراة الخصوم.

    مشكلة صاحب الـ29 عامًا ليست فنية نهائيًا، فمهاراته الفردية في المباريات الآسيوية تتحدث عن نفسها، لكن ربما هي مشكلة بدنية في المقام الأول .. وهي تحديدًا المشكلة التي عالجها سالم الدوسري؛ قائد المنتخب السعودي، ومنافسه على جائزة الأفضل في آسيا خلال السنوات الأخيرة، ومن بعدها تغيرت مسيرته بشكل جذري.

    دعك من تراجع سالم في الموسم الأخير، لكن بالحديث عن النسخة القديمة منه، تحديدًا بين عامين (2018 و2024) تقريبًا، فقد كان قادرًا على خطف أنظار العالم أجمع، والفضل في ذلك يعود لـ"الدروس البدنية واللياقية" التي تعلمها في تجربة احتراف لمدة ستة أشهر فقط في نادي فياريال خلال عام 2018.

    على عفيف أن يفكر في هذا الجانب، والأكيد أن وضعه سيختلف بعدها بشكل كلي، لكن أي تأخير أكثر من ذلك لن يكون في صالحه، خاصةً وهو ابن الـ29 عامًا.


  • قطر تكتب شهادة ميلاد جديدة لجوناثان دافيد

    المهاجم الكندي الذي كان في مرمى الانتقادات سواء خلال موسمه مع يوفنتوس (2025-26) أو حتى بعد مستواه خلال افتتاحية كأس العالم 2026 أمام البوسنة والهرسك، فجأة وجد نفسه يدخل التاريخ من بوابة المنتخب القطري.

    بشكل عام لم يقدم دافيد المستوى المنتظر أمام الأدعم، لكن الأهداف تجعل الحديث عن التقصير بشكل عام شيء من السخافة، خاصةً وأن المهاجم ليس مطلوبًا منه أكثر من ذلك.

    بفضل ثلاثيته في شباك محمود أبوندى الليلة، أصبح جوناثان دافيد ثاني لاعب يسجل "هاتريك" في كأس العالم 2026، بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي فعلها أمام الجزائر.



    كذلك أصبح دافيد الهداف التاريخي لكندا في تاريخ كأس العالم، متخطيًا كايل لارين؛ صاحب الهدفين.

    فيما عزز المهاجم الكندي رقمه كهداف تاريخي لمنتخب كندا بشكل عام، رافعًا رصيده لـ42 هدفًا.