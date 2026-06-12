أنت لست رياض محرز: نجم كندا يتعرض لـ"السخرية" ضد البوسنة.. وهانزي فليك أنقذ برشلونة من ورطة حقيقية!

تحت شعار "لا غالب ولا مغلوب"؛ انتهت مباراة كندا والبوسنة والهرسك بالتعادل الإيجابي (1-1)، في ظهورهما الأول ببطولة كأس العالم 2026.

منتخبا كندا والبوسنة يتواجدان في "المجموعة الثانية"، ببطولة كأس العالم 2026؛ إلى جانب كل من سويسرا وقطر، اللذين يتواجهان لاحقًا.

وجاءت المباراة ضعيفة للغاية في شوطها الأول؛ بينما تحسنت بشكلٍ ملحوظ في الـ45 دقيقة الثانية، رغم أنها لم تصل إلى المتعة الكروية المنتظرة أيضًا.

ووسط هذا التبايُن في الأداء بين الشوطين؛ كان هُناك تناقض من نوعٍ آخر فوق أرضية المستطيل الأخضر، فيما يتعلق بمستوى بعض نجوم المنتخبين.

نعم.. في الوقت الذي عانى فيه المهاجم الكندي جوناثان ديفيد، من إحباط شديد؛ أظهر النجم البوسني سياد كولاسيناك أداءً أكثر من رائع، رغم أنه لم يكتمل للنهاية.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ بعض النقاط المهمة عن ديفيد وكولاسيناك، في أعقاب مباراة كندا والبوسنة..