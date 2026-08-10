AFP
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"كنت مستعدًا لمغادرة الملعب في نعش من أجله".. جون تيري يؤكد شعوره بالذنب بسبب إقالة مورينيو الأولى!
المغادرة تثير رد فعل عاطفيًّا
تستعرض سلسلة وثائقية من ثلاثة أجزاء على «نتفليكس» بعنوان «مورينيو» تفاصيل انهيار الفترة الأولى للمدرب البرتغالي في «ستامفورد بريدج»، والتي أدت إلى إقالته في سبتمبر 2007. وكشف لامبارد وتيري، وهما شخصيتان محوريتان خلال تلك الحقبة الذهبية، عن التأثير العميق الذي تركته رحيله عليهما شخصياً وعلى الفريق ككل. وكانت العلاقات بين المدرب ومالك النادي آنذاك رومان أبراموفيتش قد تدهورت خلف الكواليس قبل اتخاذ القرار النهائي.
- Getty Images Sport
القادة يستدعون الفريق الذي انهمر بالبكاء
استذكر لامبارد اللحظة المؤثرة التي دخل فيها مورينيو غرفة الملابس ليبلغ اللاعبين مباشرةً بخبر إقالته.
ووصف لاعب الوسط السابق الأجواء العاطفية التي سادت داخل الغرفة قائلاً: "أتذكر دخوله إلى غرفة الملابس وإخباره لي بأنه تم إقالته. لم أستطع التفكير في مدى المساعدة التي قدمها هذا الرجل لمسيرتي المهنية، ومدى حبي للعمل معه. كانت هناك دموع، وهو أمر غير معتاد في غرفة الملابس عند رحيل المدرب".
كما أعرب تيري عن إعجابه الشديد بالمدرب، بينما ألقى باللوم على نفسه في التعادل 1-1 في دوري أبطال أوروبا أمام روسنبورج، الذي أدى في النهاية إلى إقالته: «كنت مستعداً لمغادرة الملعب في نعش من أجله. كان هناك رجال بالغون، والدموع تنهمر على وجوههم، دون أن يفهموا السبب حقاً. وحتى اليوم ما زلت أقول في نفسي: هذا خطئي.
"عندما تعادلنا في مباراة دوري أبطال أوروبا، سجل لاعب من الفريق المنافس هدفاً. لو لم أسمح لذلك اللاعب بالتسجيل، هل كان سيبقى في منصبه لبضع سنوات أخرى؟ من يدري؟ ما زلت أشعر بنوع من المسؤولية تجاه ذلك، إن كان هذا منطقياً. بصراحة، من المخيب للآمال كيف انتهى الأمر برمته. كنت أحبه وأعشقه بشدة، وكنت أكثر حزناً من أي شخص آخر، لأكون صادقاً."
أدى الخلاف الداخلي إلى توتر العلاقة
وأوضح مورينيو أن الخلاف مع أبراموفيتش نشأ بسبب تدخل خارجي بدأ في تقويض الهيكل التشغيلي الداخلي للنادي.
وكشف مورينيو النقاب عن الديناميكيات الداخلية للهرم الإداري، قائلاً: «في عملي، تم اقتحام المثلث المكون من: جوزيه، وبيتر كينيون، ورومان من قبل غرباء. في البداية، عندما تلعب في ستامفورد بريدج، تنظر إلى المقصورة، فتجد رومان وزوجته مع شخص أو شخصين من المقربين منه. وبعد بضعة مواسم: لاعبون سابقون ووكلاء. هؤلاء الأشخاص يعرفون أين يوجد المال».
وتابع مورينيو مستذكراً طلباً غير عادي من أبراموفيتش أدى إلى توتر علاقتهما بعد أن رفض التخلي عن حصة تدريبية للفريق: «أعتقد أن رومان تغير. على سبيل المثال، جاءني بيتر ذات يوم وهو يشعر بحرج شديد وقال لي: «جوزيه، عليّ أن أخبرك بأمر ما. الرئيس في سردينيا مع هذه القوارب، والأشخاص الذين يعملون على متنها يلعبون كرة القدم ضد شباب من الفندق، وهم يخسرون. هل يمكنك الذهاب إلى هناك للفوز بمباراة من أجله؟» «لا، بيتر، لديّ تدريب اليوم. عليّ الاستعداد ليوم غد؛ لا يمكنني الذهاب». ولم يكن راضياً عن ذلك."
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