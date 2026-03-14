AFP
"كنت غاضبًا للغاية، ففقدت أعصابي" - فيكتور أوسيمهن يكشف عن معاناته من فقدان والده وسط فوضى الانتقالات، حيث عايش نجم غالطة سراي "الجانب المظلم لكرة القدم"
نقطة الانهيار في فرنسا
تحدث المهاجم النيجيري أوسيمهن بصراحة عن اللحظات المؤلمة التي أحاطت بوفاة والده، وكشف عن كيفية وقوع هذه المأساة خلال فترة صعبة في مسيرته الكروية. أوضح أوسيمهن أن صحة والده بدأت تتدهور بعد بضع سنوات من انتقاله إلى نادي ليل. ومع انتشار جائحة كوفيد-19، تم إدخال والده إلى المستشفى في نيجيريا، بينما بقي المهاجم عالقًا في فرنسا. قال المهاجم النيجيري إنه حاول يائسًا الحصول على إذن للسفر والاطمئنان على والده، وطلب المساعدة من ناديه ومن ممثليه، بينما كان يواجه هذه الموقف المؤلم من بعيد.
استذكر اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا اللحظة المروعة التي علم فيها بوفاة والده عبر تطبيق FaceTime، بعد أن حُرم من فرصة توديعه شخصيًا. وكشف أوسيمهن: "أتذكر أنني رميت الهاتف وفقدت صوابي". "قمت بتدمير المنزل بالكامل. حطمت كل شيء. كنت خارج نفسي. دفع الضجيج جيراني إلى القدوم للاطمئنان عليّ، وأنا أحب جيراني. كانوا بمثابة عائلة لي عندما كنت وحيداً في فرنسا. بقي معي لمدة خمس أو ست ساعات، وربما منعني من القيام بشيء غبي".
تفاقمت الإحباط بسبب شعوره بأن الرياضة تُعطى الأولوية على إنسانيته. "شعرت بالذنب الشديد، لأن جميع أبنائه وأحفاده كانوا هناك معه. لم يكن هناك سوى شخص واحد لم يكن بجانبه. أنا. كنت غاضبًا للغاية. فقدت أعصابي. فكرت: "إذا كان هذا هو كرة القدم، فما الفائدة منها؟ أريد فقط أن أكون مع عائلتي." اتصلت بوكيل أعمالي السابق، وقلت: "هل يمكنني الذهاب لدفن والدي؟" قال: "اذهب. لكن عد يوم الجمعة." فكرت: "الجمعة؟ فليذهب كرة القدم إلى الجحيم."
- AFP
العثور على شخصية أبوية في سباليتي
يعترف أوسيمهن بأنه وصل إلى نابولي عام 2020 وهو في حالة من الانهيار، حاملاً في داخله غضباً وحزناً عميقين. ومع ذلك، فإنه يعزو الفضل إلى المدرب السابق للبارتينوبي لوتشيانو سباليتي في توفير الدعم العاطفي الذي كان يفتقر إليه خلال أيامه الأخيرة في فرنسا. وقال: "عندما جئت إلى نابولي، وجدت نفسي. عليّ حقاً أن أشكر المدينة والجماهير وزملائي في الفريق على تغيير مسار حياتي". أتذكر أول لقاء لي عند وصولي، عندما أخبرت المدرب، السيد سباليتي، 'أنا لست بخير. أنا غاضب جدًا في الوقت الحالي. حزين جدًا. ذهني مشوش'".
كان أسلوب سباليتي هو بالضبط ما احتاجه المهاجم لتوجيه طاقته مرة أخرى إلى الملعب. "كان بمثابة أب لي. عندما لم أكن أقوم بشيء بشكل صحيح، كان ينتقدني بشدة. لكنه كان يؤمن بي من أعماق روحه، أقسم بذلك. كان يعتقد أنني أستطيع أن أكون الأفضل في العالم. كنت أسجل هدفين في المباراة، فيأتي إليّ في غرفة الملابس ويواجهني وجهاً لوجه. عندما أراد أن يقول لك شيئاً، كان يضع رأسه قريباً جداً من رأسك ويهمس تقريباً: "تباً!! كان بإمكانك تسجيل أربعة أهداف اليوم. سأريك الفيديو غداً."
قيادة نابولي إلى لقب الدوري الإيطالي التاريخي
بلغت العلاقة بين الثنائي ذروتها في موسم 2022-2023، حيث أنهى نابولي انتظارًا دام 33 عامًا للفوز بلقب الدوري. كانت أهداف أوسيمهن هي المحفز لانفجار الفرح الذي اجتاح المدينة بأسرها، مما رسخ إرثه في تاريخ كرة القدم الإيطالية. واستذكر لحظة مؤثرة مع أحد المشجعين: «قبل فوزنا بالسكوديتو مباشرة، كان هناك حشد من المشجعين خارج ملعب التدريب. أوقفت سيارتي لأصافحهم، وكان هناك رجل مع ابنه يرفع هاتفه. كان مقطع فيديو من فترة وجود مارادونا في الثمانينيات. لم يكن الرجل يتحدث الإنجليزية. كانت الدموع تملأ عينيه."
يحمل أوسيمهن ثقل هذا الإنجاز العاطفي بفخر، مشيرًا إلى أن المشجع قال له: "سيتذكرك الناس لألف عام. عندما نصبح جميعًا ترابًا، سيتذكرك الناس". بالنسبة للاعب الذي نشأ بجوار مكب نفايات في لاغوس، كان هذا الإنجاز أكثر من مجرد كأس. "الفوز بلقب هو أمر، لكن الفوز بلقب الدوري الإيطالي لنابولي لأول مرة منذ 33 عاماً هو تاريخ حقيقي. لهذا السبب ألعب كرة القدم، من أجل هذا الشعور"، أضاف.
- AFP
تفضيل الشغف على المنطق في غالطة سراي
بعد رحيله المعقد عن نابولي، فاجأ أوسيمهن عالم كرة القدم باختياره الانتقال على سبيل الإعارة إلى غالطة سراي. ورغم نصح البعض في الوسط الرياضي له بعدم القيام بهذه الخطوة، يؤكد المهاجم أنه اتبع صوت قلبه في رحلته إلى إسطنبول. "عندما غادرت نابولي، هل تعلم كم من الناس قالوا لي: 'لا تذهب إلى تركيا. هل جننت؟' حتى أن وكيل أعمال سابق قال لي: 'لا، لا، لا. لا تذهب إلى هناك. هذه ليست خطوة ذكية". لكنني أفكر بقلبي. أردت اللعب لغالطة سراي".
بالنسبة لأوسيمين، كان الاختيار يتعلق بإيجاد قاعدة جماهيرية تتناسب مع شغفه. "أردت الذهاب إلى أحد أفضل ثلاثة أندية في العالم من حيث الحماس. هؤلاء هم الأشخاص الذين يفهمونني حقًا. عندما تحدثت مع أوكان بوروك عبر الهاتف، قبل التوقيع، قال لي: "أنا هنا لأقول لك إنني شخصياً، كإنسان وكمدرب وكأب، أريدك في ناديي." عندما هبطت الطائرة، كان هناك 3000 من مشجعي غالطة سراي في انتظاري في منتصف الليل. هذا الشعور يساوي أكثر من المال."
