AFP
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"شاهدتهم من أجل ميسي والآن أفعلها ليامال".. نجم أتلتيكو مدريد يخاطر بإغضاب جماهيره بسبب برشلونة!
ميسي الجديد في كامب نو
وفي تقييمٍ مليء بالإشادة للصعود السريع للاعب البالغ من العمر 17 عامًا، اعترف بايينا بأن عاداته في المشاهدة تغيّرت بشكل كبير بسبب مستويات الجناح. وكشف الدولي الإسباني أنه يجد صعوبة حتى في متابعة مباريات برشلونة إذا لم يكن النجم الشاب موجودًا على أرض الملعب، إلى هذا الحد يبلغ سحر موهبته.
وقال بايينا بحزم عند حديثه عن تأثير خريج لا ماسيا: "لامين هو أفضل لاعب في العالم بالنسبة لي. لقد شاهدته يتدرب كثيرًا هذا الصيف. إنه يفعل أشياء لا تراها أي لاعب كرة قدم محترف آخر يفعلها. إنه واحد من قلة من اللاعبين أشاهد المباريات فقط لكي أراه... هذا لم يحدث لي من قبل إلا مع ميسي. أنا أشاهد برشلونة بسبب لامين. إذا لم يلعب، فمن الصعب جدًا عليّ أن أشاهد."
- Getty Images Sport
منصة تتويج الكرة الذهبية تتكشف
وتحول الحديث حتمًا نحو الجوائز الفردية، حيث طُلب من بايينا تحديد اللاعبين الثلاثة الذين يعتقد أنهم يتربعون حاليًا على قمة اللعبة. ورغم أن سباق الكرة الذهبية كثيرًا ما يكون محل جدل كبير، فقد كان لاعب الوسط واضحًا بشأن تفضيلاته، مُعطيًا الأولوية للموهبة الخالصة والثبات التاريخي.
وأكد بايينا في مقابلة نشرتها DAZN Futbol: "أفضل ثلاثة لديّ للكرة الذهبية؟ لامين ورودري وميسي". ثم مضى في شرح الأسباب وراء اختياراته، مضيفًا: "لامين هو الأفضل في العالم. رودري أثبت ذلك في كأس العالم، أما ميسي فبما يقدمه في سن الـ39، من الصعب جدًا على أي لاعب أن يفعل الشيء نفسه".
وجهة نظر يامال الخاصة بشأن الجوائز الفردية
ومن اللافت أن يامال نفسه تحدث مؤخرًا عن الطبيعة المتغيرة للجوائز الفردية وكيف تحوّلت معايير الفوز بالكرة الذهبية في حقبة ما بعد ميسي ورونالدو. وأعرب اللاعب المراهق عن اعتقاده بأن الجائزة يجب أن تعود إلى جذورها في مكافأة الأكثر موهبةً بشكل طبيعي، وليس فقط أولئك الذين يجمعون أكبر عدد من الألقاب الجماعية.
وكان نجم برشلونة قد انتقد مؤخرًا معايير الكرة الذهبية، قائلاً: "يتم تقييم هذه الجائزة بشكل مختلف تمامًا الآن. عندما كان ميسي وكريستيانو موجودين، كان الجميع يعلم أنهما الأفضل في العالم، وبالتالي كانت الجائزة محصورة بينهما فقط. المشكلة اليوم هي أن الناس باتوا يقيّمون أمورًا لا علاقة لها بالكرة الذهبية، مثل القول على سبيل المثال إن الجائزة يجب أن تذهب إلى لاعب من باريس سان جيرمان لأنه فاز بدوري أبطال أوروبا".
- AFP
أسرار ملعب التدريب النخبوي
استندت آراء بايينا بشكل خاص إلى الوقت الذي قضاه إلى جانب يامال خلال فترة الأداء الدولي مع المنتخب. فبعدما شاهد قدرات المراهق عن قرب في أجواء التدريبات، أُعجب النجم الإسباني بالإتقان الفني الذي غالباً ما يمر دون أن يُلاحظ خلال الفوضى السريعة الإيقاع في المباريات التنافسية.
وأضاف بايينا: "شاهدت لامين في التدريبات هذا العام. لا أحد من زملائنا يفعل ما يفعله هو. من النادر أن ترى فريقاً يتوقف عند أي لاعب فردي". ويشاركه هذا الرأي كثيرون ممن يرون في يامال الشخصية المحورية في سعي برشلونة للعودة إلى القمة.
جدير بالذكر أن الصيف الماضي شهد خلافًا كبيرًا بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في ظل مساعي النادي الكتالوني لضم الأرجنتيني خوليان ألفاريز طوال فترة الانتقالات ورفض الفريق العاصمي القاطع.
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