"كنتُ كالميت السائر" - كيليان مبابي يعترف بأنه كاد يتقاعد من المنتخب الفرنسي بسبب الإساءات العنصرية
صدمة يورو 2020
بعد أن أضاع ركلة الجزاء الحاسمة في الهزيمة المفاجئة لفرنسا أمام سويسرا في دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا 2020، أصبح النجم الشاب السابق في باريس سان جيرمان هدفاً لإساءات بذيئة.
وفي حديثه في بودكاست "ذا بريدج"، قال مبابي عن تلك الفترة الصعبة في مسيرته: "بدأوا يطلقون عليّ لقب القرد... بالنسبة لي، كان المنتخب الوطني هو كل شيء، وأنت تضع أشخاصاً في القمة يجرونك إلى القاع إذا لم تسجل أهدافاً. هذا غيّر علاقتي بالمنتخب الوطني. لا يجب أن تضع كل بيضك في سلة واحدة؛ فهم يأخذون السلة ويرمونها عليك. كان كل ذلك قاسياً للغاية بالنسبة لي. ذهبت في إجازة، وكنت أشبه بميت سائر. سقطت من ارتفاع شاهق. أصبحت بطلاً قومياً بسرعة كبيرة مع المنتخب الوطني".
عبء العنصرية والإهانات
التحول المُهين من بطل كأس العالم 2018 إلى هدف للإساءات العنصرية بعد يورو 2020 دفع مبابي، الذي كان يبلغ من العمر 22 عامًا آنذاك، إلى حافة الاعتزال. واستذكر أسبابه خلال لقاء متوتر مع رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم آنذاك نويل لو غرايت: "حددت موعدًا مع لو غرايت وأخبرته أنني لن ألعب مجددًا. قلت في نفسي: "أنا ألعب من أجل أشخاص سيعتبرونني قرداً إذا لم أسجل أهدافاً". فكرت: "لا يمكنني اللعب من أجل أشخاص كهؤلاء". قلت: "سأعود إلى باريس، فليس لدي أي مشاكل هناك".
رفض لو غرايت السماح لمبابي بالرحيل
عزمًا منه على مغادرة كليرفونتين، واجه مبابي مواجهة حاسمة مع لو غرايت، وهو لقاء كاد أن ينهي مسيرته الدولية. ومع ذلك، رفض المسؤول السماح لنجمه بالرحيل، حيث يتذكر مبابي الرد الحازم قائلاً: «قال لي: هل تظن أنك ستغادر المكتب بهذه البساطة؟ انس الأمر». وأجبرت هذه المعارضة الصريحة المهاجم على إعادة النظر في مستقبله مع «الديوك».
كيف استعاد مبابي عافيته
نجح مبابي في النهاية في تجاوز تلك المرحلة الصعبة وقاد منتخب فرنسا مرة أخرى إلى نهائي كأس العالم عام 2022، حيث سجل ثلاثية تاريخية في المباراة التي خسرها المنتخب في النهاية أمام الأرجنتين. ومنذ ذلك الحين، تولى نجم ريال مدريد شارة قيادة منتخب بلاده، ولا يفصله سوى هدف واحد عن معادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة على مر التاريخ مع المنتخب الفرنسي، الذي يحمله أوليفييه جيرو.