"لم يخبرني أحد بأي شيء. لا رسالة نصية، لا مكالمة. لقد فُوجئت تمامًا"، قال اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا في بودكاست زميله في الـNBA درايموند غرين. ومن الناحية الرياضية البحتة، قال إنه يتفهم صفقة التبادل ("لوكا هو لوكا اللعين!"), لكن أسلوب تعامل ليكرز معه ظل أمرًا أثار استياءه. "أعتقد أنني كنت أستحق قدرًا أكبر من الاحترام"، انتقد اللاعب الذي اختير عشر مرات لمباراة كل النجوم، والذي كان له دور كبير في الفوز باللقب عام 2020 داخل الفقاعة.
"كنتُ أستحقّ مزيدًا من الاحترام!" أنتوني ديفيس يهاجم ليكرز بسبب صفقة تبادل ضخمة مع لوكا دونتشيتش
يقال إن ديفيس تفاجأ تمامًا بمكالمة نيكو هاريسون، الذي رتّب بأكثر الطرق إثارة للجدل الصفقة الأكثر صدمة في تاريخ الـNBA مع الليكرز خلف الأبواب المغلقة لدى دالاس مافريكس، حتى إنه اعتبرها في بعض اللحظات مزحة.
هاريسون، الذي كان آنذاك المدير العام لدى المافريكس، اتصل به بعد إتمام الصفقة. وقال ديفيس: «قال لي: لقد أخبرتك أنني سأجلبك في وقتٍ ما»، وأضاف أنه وفقًا لما ذكره أغلق الهاتف حتى قبل أن يتواصل مع المدير العام لليكرز روب بيلينكا.
ويُقال إنه في البداية لم يصدق بيلينكا أيضًا، لكنه اقتنع بعد التأكيدات على وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار العاجلة على التلفزيون. وقال ديفيس واصفًا مشاعره: «هبط قلبي إلى معدتي. لم أفكر إلا: ماذا حدث للتو؟»
أنتوني ديفيس ونيكو هاريسون كأكبر الخاسرين من صفقة تبادل دونتشيتش
بالنسبة لديفيس وهاريسون، لم تنتهِ الصفقة لدى المافريكس على نحوٍ جيد. فقد أصبح هاريسون في دالاس فور انتشار خبر الصفقة شخصًا غير مرغوب فيه، إذ ثار المشجعون، وشيّعوا امتيازهم رمزيًا إلى القبر، وطالبوا بصوتٍ عالٍ في كل مباراةٍ على أرضهم بإقالة هاريسون. وقد حدثت تلك الإقالة، التي لم يكن لها بديل، في نوفمبر من العام الماضي.
وماذا عن ديفيس؟ بسبب إصاباتٍ متعددة، شارك اللاعب الطويل القامة في 20 مباراة فقط مع فريق تكساس. لكنه في المباريات التي خاضها، قدّم أداءً مقنعًا إلى حدٍ كبير بمتوسط 20.4 نقطة و11.1 متابعة. ومع ذلك، فإن فصل ديفيس في دالاس قد انتهى مرة أخرى بالفعل.
وعند الموعد النهائي للتبادلات في فبراير، أرسله المافريكس إلى واشنطن ويزاردز، حيث يُفترض أن يعيد مع تري يونغ في الموسم المقبل ترتيب أوضاع أسوأ فريق في الـNBA حاليًا. غير أن الشكل الدقيق لهذا التكوين في واشنطن للموسم الجديد لم يُحسم بعد. ومن المتوقع أن يطالب ديفيس بالفعل هذا الصيف بعقد جديد مضمون لمدة عامين.
وقال ديفيس في فبراير إنه «من دون معرفة الخطة الصحيحة» فمن «الصعب القول» ما إذا كان سيبقى في واشنطن بالتأكيد. وأوضح بطل 2020 مع ليكرز: «في المرحلة التي أنا فيها من مسيرتي، أريد أن أنافس على الألقاب. لا فكرة لدي إن كان بإمكاني فعل ذلك هنا أم لا». وأضاف أن كل ما عُرض عليه وقيل له حتى الآن كان «مذهلًا»، مؤكدًا: «لكن الآن علينا أن نتحدث بجدية عن الفريق».
يدخل ليكرز الأدوار الإقصائية وسط مخاوف بشأن دونتشيتش
كان الفائزون الكبار من هذه الصفقة، وما زالوا بطبيعة الحال، هم ليكرز. ففي أول موسم كامل له في مدينة الملائكة، أصبح دونتشيتش فورًا هدّاف الدوري الأميركي للمحترفين بمعدل 33.5 نقطة في المباراة، وقفز مجددًا على الأقل إلى دائرة النقاش الموسعة لجائزة MVP.
لكن الأمر كان مُرًّا بالنسبة لليكرز وللنجم السلوفيني: قبل انطلاق الأدوار الإقصائية بقليل، تعرض دونتشيتش لإصابة خطيرة في عضلة الفخذ، ومن المرجح أنها ستكلفه الغياب عن الجولة الأولى من البلاي أوف. وما إذا كان ليكرز سيشارك أصلًا من دونِه ومن دون أوستن ريفز المصاب أيضًا، فهذا أمر يمكن بالفعل التشكيك فيه.
NBA: نتائج مباريات الليلة الماضية
على أرضه خارج أرضه النتيجة كليفلاند كافالييرز أتلانتا هوكس 122:116 ديترويت بيستونز ميلووكي باكس 137:111 أورلاندو ماجيك مينيسوتا تيمبروولفز 132:120 دنفر ناغتس ممفيس غريزليز 136:119 سان أنطونيو سبيرز بورتلاند ترايل بليزرز 112:101 لوس أنجلوس كليبرز أوكلاهوما سيتي ثاندر 110:128 فينيكس صنز دالاس مافريكس 112:107