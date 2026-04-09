"كنتُ أستحقّ مزيدًا من الاحترام!" أنتوني ديفيس يهاجم ليكرز بسبب صفقة تبادل ضخمة مع لوكا دونتشيتش

بالنسبة لديفيس وهاريسون، لم تنتهِ الصفقة لدى المافريكس على نحوٍ جيد. فقد أصبح هاريسون في دالاس فور انتشار خبر الصفقة شخصًا غير مرغوب فيه، إذ ثار المشجعون، وشيّعوا امتيازهم رمزيًا إلى القبر، وطالبوا بصوتٍ عالٍ في كل مباراةٍ على أرضهم بإقالة هاريسون. وقد حدثت تلك الإقالة، التي لم يكن لها بديل، في نوفمبر من العام الماضي.

وماذا عن ديفيس؟ بسبب إصاباتٍ متعددة، شارك اللاعب الطويل القامة في 20 مباراة فقط مع فريق تكساس. لكنه في المباريات التي خاضها، قدّم أداءً مقنعًا إلى حدٍ كبير بمتوسط 20.4 نقطة و11.1 متابعة. ومع ذلك، فإن فصل ديفيس في دالاس قد انتهى مرة أخرى بالفعل.

وعند الموعد النهائي للتبادلات في فبراير، أرسله المافريكس إلى واشنطن ويزاردز، حيث يُفترض أن يعيد مع تري يونغ في الموسم المقبل ترتيب أوضاع أسوأ فريق في الـNBA حاليًا. غير أن الشكل الدقيق لهذا التكوين في واشنطن للموسم الجديد لم يُحسم بعد. ومن المتوقع أن يطالب ديفيس بالفعل هذا الصيف بعقد جديد مضمون لمدة عامين.

وقال ديفيس في فبراير إنه «من دون معرفة الخطة الصحيحة» فمن «الصعب القول» ما إذا كان سيبقى في واشنطن بالتأكيد. وأوضح بطل 2020 مع ليكرز: «في المرحلة التي أنا فيها من مسيرتي، أريد أن أنافس على الألقاب. لا فكرة لدي إن كان بإمكاني فعل ذلك هنا أم لا». وأضاف أن كل ما عُرض عليه وقيل له حتى الآن كان «مذهلًا»، مؤكدًا: «لكن الآن علينا أن نتحدث بجدية عن الفريق».