«كنا نتقيأ» – نجم إيطاليا السابق يستعيد جلسات تدريب «وحشية» لأنطونيو كونتي بينما يدعم مدرب نابولي لتولي فترة ثانية مع المنتخب الوطني
كونتي يتصدر القائمة المختصرة للأزوري
عقب خروج إيطاليا الكارثي من الملحق ورحيل غاتوزو لاحقًا، حدد الاتحاد الوطني لكرة القدم (FIGC) كونتي بوصفه المرشح الأبرز لقيادة حقبة جديدة. وكان ابن الـ56 عامًا قد تولى تدريب المنتخب بين عامي 2014 و2016، محققًا سجلًا قويًا بواقع 14 انتصارًا من أصل 24 مباراة على دكة البدلاء. ورغم أن عقده الحالي مع نابولي يمتد حتى يونيو 2027، فإن سجله المثبت في إعادة بناء الفرق يجعله خيارًا بارزًا لأمة تتطلع بشدة إلى إنهاء غيابها الطويل عن الساحة العالمية.
كونتي يدخل تحت جلدك
يعتقد جياكيريني، الذي تألق تحت قيادة هذا المدرب التكتيكي على مستوى الأندية والمنتخب، أن نهج كونتي الصارم هو بالضبط ما تحتاجه التشكيلة الحالية لاستعادة حدّتها التنافسية. ويؤكد أن قدرة المدرب على غرس جوعٍ جماعي لا مثيل لها في كرة القدم الحديثة.
وفي معرض حديثه عن التأثيرين الذهني والبدني للعمل تحت قيادة مدرب نابولي، قال جياكيريني لصحيفة غازيتا: «إنه القائد الذي يُعتمد عليه في الأوقات الصعبة. يجهّز لاعبيه كجنودٍ لمعركة، وهذا بالضبط ما نحتاجه الآن. لكونتي طريقة عمل تتغلغل تحت جلدك. إذا تبعته، تنمو. ومن أجله يبذل اللاعبون كل ما لديهم. يعرف كيف يخلق رابطاً فريداً مع المجموعة. كانت عقليته بالضبط كما هي. ينجح في إيصال أفكاره بسرعة كبيرة. في الملعب، تعرف دائماً ماذا تفعل؛ لقد تدربت عليه ألف مرة في التمرين، حتى حدّ الإرهاق».
الجسدية خارج الحدود
استعاد الجناح السابق المتطلبات البدنية القاسية التي فرضها كونتي على الفريق خلال فترات التوقف الدولية في مقر تدريب كوفرشيانو الخاص بإيطاليا. ورغم أن الحصص التدريبية كانت شاقة على نحوٍ مشهور، يجادل جاكيريني بأن النتائج على أرض الملعب برّرت الأساليب المتواصلة التي استُخدمت لصناعة وحدة متماسكة.
وأضاف: «أتذكر حصصاً في كوفرشيانو كنا نتقيأ فيها. كنا نحتاج إلى أقنعة أكسجين لنتمكن من الوصول إلى النهاية. كنا نغادر منهكين تماماً.
«كانت الحصص وحشية، لكن على أرض الملعب كنا نطير. كان يقول لنا إن تقديم أداء جيد هو مهمتنا، وإن علينا أن نكون جنوداً مستعدين لمعركة. لم تكن لدينا نجوم خارقون، لكن جوعنا هو الذي صنع الفارق.
«إنه الأفضل. سيعيدنا إلى كأس العالم. لقد أظهر بالفعل أنه يستطيع تقديم أداء جيد مع المنتخب الوطني. سجله يتحدث عن نفسه: أعاد بناء يوفنتوس وإنتر ونابولي. وسيفعل الشيء نفسه مع إيطاليا، الآن أكثر من أي وقت مضى».
التعامل مع فراغ القيادة
يتعقّد التعاقد مع كونتي بسبب فراغ كبير في موازين القوى داخل كرة القدم الإيطالية عقب استقالة رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) غابرييلي غرافينا ورئيس البعثة جيانلويجي بوفون. وتعني هذه الأزمة الإدارية أنّ على الاتحاد إرساء هرمية جديدة قبل الدخول، وربما، في مفاوضات بشأن شروط فسخ معقّدة مع نابولي. وتبقى استعادة كبرياء بطل العالم أربع مرات الهدفَ الأسمى، فيما يخيّم الضغط الهائل لثلاث غيابات متتالية عن المسرح العالمي على كل قرار يُتخذ.