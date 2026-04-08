يعتقد جياكيريني، الذي تألق تحت قيادة هذا المدرب التكتيكي على مستوى الأندية والمنتخب، أن نهج كونتي الصارم هو بالضبط ما تحتاجه التشكيلة الحالية لاستعادة حدّتها التنافسية. ويؤكد أن قدرة المدرب على غرس جوعٍ جماعي لا مثيل لها في كرة القدم الحديثة.

وفي معرض حديثه عن التأثيرين الذهني والبدني للعمل تحت قيادة مدرب نابولي، قال جياكيريني لصحيفة غازيتا: «إنه القائد الذي يُعتمد عليه في الأوقات الصعبة. يجهّز لاعبيه كجنودٍ لمعركة، وهذا بالضبط ما نحتاجه الآن. لكونتي طريقة عمل تتغلغل تحت جلدك. إذا تبعته، تنمو. ومن أجله يبذل اللاعبون كل ما لديهم. يعرف كيف يخلق رابطاً فريداً مع المجموعة. كانت عقليته بالضبط كما هي. ينجح في إيصال أفكاره بسرعة كبيرة. في الملعب، تعرف دائماً ماذا تفعل؛ لقد تدربت عليه ألف مرة في التمرين، حتى حدّ الإرهاق».