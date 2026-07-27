"كنا مدينين لكم بنهاية أفضل".. كيليان مبابي يوجه رسالة مؤثرة إلى مشجعي فرنسا بعد خيبة الأمل في كأس العالم 2026

وقد خُصص جزء كبير من الرسالة للمشجعين الفرنسيين، الذين تابعوا مغامرات الفريق على الرغم من فارق التوقيت الكبير.

وأشاد مبابي بتفاني المشجعين في جميع أنحاء فرنسا وخارجها. وقال: «بقيتم مستيقظين حتى وقت متأخر، وأحيانًا حتى جوف الليل حسب المنطقة الزمنية، لمشاهدتنا ونحن نلعب في الجانب الآخر من العالم. وتجمعتم في المنازل، وفي الحانات، مع العائلة أو الأصدقاء، في جميع أنحاء فرنسا وخارجها»، كما أكد.

«وكان آخرون معنا هناك، في الملاعب، والأعلام ملفوفة حول أكتافهم. أطفال بعيون متلألئة، ورجال ونساء من جميع الخلفيات والأجيال، توحدهم نفس الفرحة: فرحة المشاركة. هذه هي قوة هذه الرياضة. ولم تتخلوا عنا أبدًا، حتى في أصعب اللحظات، حتى عندما كنا أقل ما نستحق ذلك. هذه القصة كتبها ملايين الأيدي، وليس فقط أحد عشر لاعبًا على أرض الملعب، جميعهم مدفوعون بنفس الشغف.

"وفوق كل شيء، إنها الشغف، نفس الشغف الذي يدفعنا على أرض الملعب ويدفعكم، أمام الشاشة وفي المدرجات. هذا ما عشناه معًا، قصة لا تصدق."