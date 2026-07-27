AFP
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"كنا مدينين لكم بنهاية أفضل".. كيليان مبابي يوجه رسالة مؤثرة إلى مشجعي فرنسا بعد خيبة الأمل في كأس العالم 2026
مبابي يتحدث عن خيبة أمله في كأس العالم
بعد أسبوع من انتهاء مشاركة المنتخب الفرنسي في كأس العالم بنهاية مريرة، حيث احتل المركز الرابع عقب خسارته أمام إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث، اختار مبابي مخاطبة الجماهير مباشرةً عبر رسالة مفتوحة نُشرت في حساباته على الإنترنت.
وفي هذه الرسالة، التي تخللتها صور شخصية، بما في ذلك صورة من طفولته وهو يقف أمام ملصق لبطله تييري هنري، لم يخفِ مبابي الألم الذي شعر به عقب فشل الفريق.
وكتب مبابي: «لم نعد إلى الوطن بكأس جماعي. هذا مؤلم، وسيظل مؤلماً لفترة من الوقت، ولن أكذب عليكم في هذا الشأن».
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رسالة قوية إلى المشجعين الفرنسيين
وقد خُصص جزء كبير من الرسالة للمشجعين الفرنسيين، الذين تابعوا مغامرات الفريق على الرغم من فارق التوقيت الكبير.
وأشاد مبابي بتفاني المشجعين في جميع أنحاء فرنسا وخارجها. وقال: «بقيتم مستيقظين حتى وقت متأخر، وأحيانًا حتى جوف الليل حسب المنطقة الزمنية، لمشاهدتنا ونحن نلعب في الجانب الآخر من العالم. وتجمعتم في المنازل، وفي الحانات، مع العائلة أو الأصدقاء، في جميع أنحاء فرنسا وخارجها»، كما أكد.
«وكان آخرون معنا هناك، في الملاعب، والأعلام ملفوفة حول أكتافهم. أطفال بعيون متلألئة، ورجال ونساء من جميع الخلفيات والأجيال، توحدهم نفس الفرحة: فرحة المشاركة. هذه هي قوة هذه الرياضة. ولم تتخلوا عنا أبدًا، حتى في أصعب اللحظات، حتى عندما كنا أقل ما نستحق ذلك. هذه القصة كتبها ملايين الأيدي، وليس فقط أحد عشر لاعبًا على أرض الملعب، جميعهم مدفوعون بنفس الشغف.
"وفوق كل شيء، إنها الشغف، نفس الشغف الذي يدفعنا على أرض الملعب ويدفعكم، أمام الشاشة وفي المدرجات. هذا ما عشناه معًا، قصة لا تصدق."
الفخر الفردي وتكريم الجماعة
أنهى مبابي البطولة بصفته أفضل هداف برصيد مذهل بلغ 10 أهداف. ومع ذلك، يظل هذا الإنجاز الفردي أمراً ثانوياً في نظره مقارنةً بالهدف النهائي الذي فات «البلوز»، الذين خرجوا من البطولة على يد إسبانيا، الفائزة باللقب في النهاية، في الدور نصف النهائي. «أفتخر بلقب أفضل هداف، لكن كان من الأفضل بكثير لو كان ذلك مصحوباً بالفوز بالكأس أيضاً. ربما كنا مدينين لكم بنهاية أفضل. لكننا لا نختار دائمًا نهاية القصة، بل نختار ما نبذله فيها، وقد بذلنا كل ما في وسعنا. ونحن فخورون بذلك".
كما لم ينسَ القائد زملاءه، حيث أبدى تقديراً صادقاً لأولئك الذين ساعدوه في تحقيق إحصائياته الاستثنائية: «شكراً لزملائي في الفريق. لولا جهودهم، وركضهم، وتمريراتهم، ولولا روح الفريق هذه التي حملتنا من المباراة الأولى إلى الأخيرة، لما كان بإمكاني تسجيل هذا العدد الكبير من الأهداف. هذا اللقب يخص الفريق بقدر ما يخصني. عندما كنت طفلاً، حلمت باللعب في كأس العالم، ولو مرة واحدة على الأقل. لقد لعبت في ثلاث بطولات، وفزت بواحدة، وهذا العام، حظيت بشرف المشاركة فيها بصفتي قائداً. لن أنسى ذلك أبداً".
- Getty
كرة القدم «تجمعنا جميعًا»
أبدى مبابي حرصه على الإشادة بجهود معلمه ديدييه ديشان، الذي من المقرر أن يحل زين الدين زيدان محله على رأس المنتخب الوطني، وكذلك بجميع أعضاء الجهاز الفني: «لقد قلتُ بالفعل ما كان عليّ قوله لديدييه، وهو يعلم ذلك. أشكره، وأشكر جميع أعضاء طاقمه أيضًا: أخصائيي العلاج الطبيعي، والطهاة، والمدربين، والسائقين، وجميع هؤلاء الأشخاص الذين لا يراهم أحد أبدًا والذين لولاهم لما كان أي من هذا ممكنًا. وأشكر أيضًا أولئك الذين رحبوا بنا في الولايات المتحدة طوال هذه البطولة."
وفي الختام، أكد مبابي مجدداً على القيم البسيطة لكرة القدم، تلك اللعبة التي أسرته منذ طفولته: «تظل كرة القدم، في جوهرها، لعبة. لعبة نأخذها على محمل الجد، ونعمل طوال حياتنا لنحاول إتقانها، لكنها تبقى لعبة، بقواعدها البسيطة التي لم تتغير منذ أن بدأنا نلعبها: الكرة، المرمى، الرغبة في التسجيل. لهذا السبب تجمعنا جميعًا حول نفس الشغف."
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