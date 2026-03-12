كم يكسب غوريتزكا في بايرن ميونيخ ومتى يطلب راتبه من الأندية المهتمة: ميلان وإنتر على أهبة الاستعداد

في نهاية الموسم، سوف ينفصل ليون جوريتزكا عن بايرن ميونيخ، حيث ينتهي عقد اللاعب المولود عام 1995 في يونيو المقبل، وقد أعلن النادي الألماني بالفعل أن اللاعب سوف يغادر دون مقابل. لذا، يجب الانتباه إلى سوق الانتقالات، لأن لاعبًا مهمًا مثله يمكن أن يصبح فرصة منخفضة التكلفة للعديد من الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية. من بين الأندية التي سلطت الضوء على لاعب الوسط هناك أيضاً إنتر وميلان، اللذان أجريا بالفعل بعض الاتصالات مع موكبه.