في هذه المرحلة من الموسم، تبدأ الأندية في تحديد أهدافها في سوق الانتقالات الصيفية، وتخطط لاستراتيجياتها، وتمهد الطريق بهدف استباق المنافسة من خلال البدء في جمع المعلومات عن اللاعبين المدرجين في قائمة التسوق. والأفضل من ذلك إذا كانوا منخفضي التكلفة أو حتى مجانيين: حتى اليوم، لن يتعين على من يرغب في التعاقد مع أنطونيو روديجر دفع أي تكلفة انتقال، حيث ينتهي عقد المدافع الألماني مع ريال مدريد ولا توجد في الوقت الحالي أي مؤشرات على تجديده؛ وإذا بقيت الأوضاع على ما هي عليه، فسيكون حراً من الآن فصاعداً في التوقيع مجاناً مع نادٍ جديد للموسم 2026/27.
كم يكسب روديجر في ريال مدريد؟: الراتب، تاريخ انتهاء العقد، والشائعات حول يوفنتوس
ومن بين الأندية التي ارتبط اسمها بالمدافع المولود عام 1993 - والذي بلغ للتو 33 عامًا - هناك أيضًا يوفنتوس، التي تعكف حاليًا على تقييم خط دفاعها في ظل احتمال رحيل بعض اللاعبين في نهاية الموسم. وإذا ما قرر البيانكونيري بالفعل التقدم بعرض لروديجر، فعليهم الانتباه إلى المنافسة الشديدة، لأن لاعباً دولياً بمثل مستواه، والذي يمكن التعاقد معه مجاناً، يمثل فرصة مغرية للكثيرين، وسيكون من الضروري معرفة المطالب المالية للاعب وفريقه: حاليًا، يبلغ راتب اللاعب في مدريد حوالي 9/10 ملايين بالإضافة إلى المكافآت، علاوة على ذلك، سيتعين دفع عمولات لوكيل أعماله (وعندما لا يكون للاعبين سعر انتقال محدد كما في هذه الحالة، تكون العمولات أعلى دائمًا).
حتى الآن، يُعد دوسان فلاهوفيتش اللاعب الأعلى أجراً في يوفنتوس، حيث يبلغ راتبه 12 مليون يورو: ومع اقتراب انتهاء عقده هو الآخر، لا يُستبعد تجديده، لكن يوفنتوس لا تقبل هذا الاحتمال إلا بمبالغ أقل من المبلغ الحالي. يأتي جوناثان ديفيد في المرتبة الثانية بين اللاعبين الأعلى أجراً في النادي بعد المهاجم الصربي: يحصل الكندي السابق في ليل - الذي انضم في الصيف كلاعب حر - على 6 ملايين يورو صافية في الموسم (عقده ساري حتى عام 2030)، أي حوالي نصف ما يكسبه روديجر في ريال مدريد. ليس من المستحيل رؤية الألماني مرة أخرى في الدوري الإيطالي، لأن كل شيء يمكن أن يحدث في سوق الانتقالات؛ لكن بالنسبة ليوفنتوس، ستكون هذه صفقة معقدة، خاصة من الناحية الاقتصادية.