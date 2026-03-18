مع اقتراب نهاية الموسم بعد بضعة أشهر، بدأت الأندية في التخطيط لاستراتيجياتها في سوق الانتقالات. وقد بدأت الاتصالات الأولية مع اللاعبين المستهدفين، بهدف التحرك قبل الأندية الأخرى للتغلب على المنافسة. وفي هذا الصدد، تبحث يوفنتوس عن فرص انتقالات منخفضة التكلفة. ومن بين اللاعبين الأكثر متابعة برناردو سيلفا، حيث ينتهي عقد البرتغالي مع مانشستر سيتي الذي أبلغه بالفعل أن خطط النادي المستقبلية لا تتضمن تجديد عقده. وبالتالي، ستنفصل الطرق في نهاية الموسم، حيث بدأ البيانكونيري في التحرك لمعرفة ما إذا كان سيحاول التقدم بعرض ومتى.
كم يربح برناردو سيلفا في مانشستر سيتي: الراتب، تاريخ انتهاء العقد، والمفاوضات مع يوفنتوس
تعاقد برناردو سيلفا والاتصالات مع يوفنتوس
خلال الأسابيع الماضية، جرت أولى الاتصالات بين إدارة يوفنتوس ووكيل اللاعب خورخي مينديز، الذي تربطه علاقة جيدة بالنادي، وهو نفسه الذي كان قد جلب كريستيانو رونالدو إلى تورينو. بالنسبة للراتب: يبلغ راتب برناردو سيلفا في مانشستر سيتي 10 ملايين يورو صافية، وهو مبلغ لا تستطيع يوفنتوس ضمانه له، لكن من الصعب أن يحصل عليه إذا قرر البقاء في أوروبا. بالإضافة إلى يوفنتوس، هناك حتى الآن بعض الأندية في الدوري السعودي للمحترفين ودوري MLS مستعدة لتقديم عرض له براتب أعلى مما يتقاضاه في إنجلترا.
اللاعبون الآخرون الذين تنتهي عقودهم والذين تتابعهم يوفنتوس
في سوق قد تزخر بفرص مهمة مجانية، يُعد برناردو سيلفا مجرد واحد من اللاعبين الذين يتابعهم «البيانكونيري» من بين أولئك الذين تنتهي عقودهم. بالإضافة إلى اللاعب البرتغالي من مانشستر سيتي، أدرجت يوفنتوس في قائمتها أيضًا المدافع الأرجنتيني من بورنموث ماركوس سينيسي، الذي تم بالفعل إجراء بعض الاتصالات معه، والنمساوي زافير شلاغر من لايبزيغ، الذي أبدت يوفنتوس اهتمامها به بالفعل في يناير عندما كان سعره 10 ملايين يورو. في خط الوسط، الاسم الذي يجب وضعه في قائمة الأولويات هو فرانك كيسي، الذي ينتهي عقده مع الأهلي ويعد البديل الأول الحقيقي لساندرو تونالي لاعب نيوكاسل. ومن بين اللاعبين الذين يمكن الحصول عليهم مجانًا في نهاية الموسم، تم ربط اسمي سيليك لاعب روما وليفاندوفسكي لاعب برشلونة باليوفنتوس.