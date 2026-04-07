يحظى عمل كارلو أنشيلوتي بإعجاب الاتحاد البرازيلي، الذي أراد خلال الأسابيع الأخيرة التأكيد على ثقته بالمدرب الإيطالي عبر تجديد عقده كمدير فني لمنتخب السيليساو. وفي انتظار الإعلان الرسمي، كانت قناة ESPN البرازيلية قد كشفت الخبر، كما أفصحت أيضًا عن بعض التفاصيل والكواليس المرتبطة بالاتفاق الجديد بين أنشيلوتي والبرازيل.
كم يتقاضى أنشيلوتي بعد التجديد مع البرازيل: راتبه كمدرب للمنتخب وتفاصيل العقد الجديد
تفاصيل وأرقام الاتفاق
وفقًا لما ورد، سيظل راتب المدرب دائمًا 10 ملايين يورو سنويًا، وهو نفس المبلغ المتفق عليه سابقًا؛ لكن ستتغير، في المقابل، شروط العقد الجديد، الذي سيُقسَّم إلى جزأين: سيكون الاتفاق الأولي لمدة عامين، وعند انتهائه سيبدأ تجديد تلقائي جرى الاتفاق مسبقًا على تفاصيله وسيستمر لعامين إضافيين، وذلك للوصول معًا إلى مونديال 2030. وفيما يتعلق بالجهاز الفني، سترتفع أجور مساعدي أنشيلوتي بناءً على طلب صريح من المدرب، وقد لبّت الاتحاد هذا الطلب.
البرازيل في كأس العالم وقضية نيمار
تم إدراج منتخب البرازيل بقيادة كارلو أنشيلوتي في مونديال 2026 ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب وهايتي واسكتلندا، وستُقام المباريات الثلاث جميعها في الولايات المتحدة (أما بقية البطولة فموزعة بين كندا والمكسيك). وبعد أن وصل في مايو الماضي إلى مقعد تدريب السيليساو، نجح بعد شهر في حسم التأهل إلى البطولة بفضل الفوز الحاسم الأخير على باراغواي بنتيجة 1-0، وفي المباريات الودية التي سبقت المونديال فاز على كرواتيا وخسر أمام فرنسا. ويبقى من غير الواضح كيف سيدير وضع نيمار، إذ تحولت عدم دعوته لآخر الوديات على أرض الوطن إلى قضية حقيقية. ولا تزال مشاركته في المونديال محل شك.