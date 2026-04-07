وفقًا لما ورد، سيظل راتب المدرب دائمًا 10 ملايين يورو سنويًا، وهو نفس المبلغ المتفق عليه سابقًا؛ لكن ستتغير، في المقابل، شروط العقد الجديد، الذي سيُقسَّم إلى جزأين: سيكون الاتفاق الأولي لمدة عامين، وعند انتهائه سيبدأ تجديد تلقائي جرى الاتفاق مسبقًا على تفاصيله وسيستمر لعامين إضافيين، وذلك للوصول معًا إلى مونديال 2030. وفيما يتعلق بالجهاز الفني، سترتفع أجور مساعدي أنشيلوتي بناءً على طلب صريح من المدرب، وقد لبّت الاتحاد هذا الطلب.



