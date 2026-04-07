تجري أعمال في ملف حراسة مرمى يوفنتوس، الذي قد يُغيّر شيئًا بين الخشبات الثلاث في الصيف: بيرين يريد اللعب بانتظام أكبر، وكان يفكّر بالفعل في يناير في تغيير الأجواء، ودي غريغوريو تحت المراقبة من قبل الإدارة والجهاز الفني، وإذا وصل عرض يُعدّ مقنعًا فقد يغادر تورينو. ولهذا السبب، بدأ البيانكونيري ينظرون حولهم بحثًا عن بديل محتمل: من بين الأسماء المدرجة في القائمة اسم البرازيلي في ليفربول أليسون بيكر، وهو طلب صريح من لوتشيانو سباليتي الذي درّبه بالفعل أيام روما (فكرة من والتر ساباتيني، جاء كبديل لتشيزني ثم في العام التالي أصبح أساسيًا مع دي فرانشيسكو).