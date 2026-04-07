تجري أعمال في ملف حراسة مرمى يوفنتوس، الذي قد يُغيّر شيئًا بين الخشبات الثلاث في الصيف: بيرين يريد اللعب بانتظام أكبر، وكان يفكّر بالفعل في يناير في تغيير الأجواء، ودي غريغوريو تحت المراقبة من قبل الإدارة والجهاز الفني، وإذا وصل عرض يُعدّ مقنعًا فقد يغادر تورينو. ولهذا السبب، بدأ البيانكونيري ينظرون حولهم بحثًا عن بديل محتمل: من بين الأسماء المدرجة في القائمة اسم البرازيلي في ليفربول أليسون بيكر، وهو طلب صريح من لوتشيانو سباليتي الذي درّبه بالفعل أيام روما (فكرة من والتر ساباتيني، جاء كبديل لتشيزني ثم في العام التالي أصبح أساسيًا مع دي فرانشيسكو).
كم يتقاضى أليسون، آخر فكرة لدى يوفنتوس لحراسة المرمى: الراتب، طلب ليفربول والإصابات
انتقال أليسون إلى ليفربول
ينتهي عقد أليسون مع ليفربول في يونيو 2027 - وقد فعّل الريدز خيار التجديد - لكن لاعب مواليد 1992 قد يرحل قبل عام من نهاية ارتباطه بالنادي الإنجليزي. قد تحاول إدارة يوفنتوس التعاقد معه بناءً على طلب المدرب، مع الأخذ في الاعتبار أن راتبه الحالي الذي يبلغ نحو 8 ملايين يورو ليس من المستحيل الوصول إليه، وسيحاول النادي البيانكونيري خفض طلب ليفربول البالغ 15/20 مليونًا، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أنه بعد وصول الجورجي مامارداشفيلي من فالنسيا (صفقة بقيمة 30 مليون يورو) لم يعد أساسيًا بشكل ثابت.
إصابات أليسون
ومن ناحية أخرى، يجب التعمق جيدًا في الحالة البدنية لأليسون، فهذا الموسم أوقفته الإصابات العضلية كثيرًا، وفي هذه الفترة هو غير متاح بسبب إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية تعرّض لها خلال مباراة دوري أبطال أوروبا ضد غلطة سراي، ما أجبره على الغياب عن آخر مباراتين للريدز ضد برايتون (في الدوري) وضد مانشستر سيتي (في كأس الاتحاد الإنجليزي). ومن المفترض أن تكون عودته — ما لم تحدث مضاعفات — في نهاية أبريل، وقد تكون هذه المباريات الأخيرة لأليسون في ليفربول، مع استعداد يوفنتوس للتحرك.