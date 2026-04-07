كم تبلغ قيمة باتورينا، الجوهرة المقبلة لكومو بعد نيكو باز: السعر ومن يريده في سوق الانتقالات

في آخر جلسة من سوق الانتقالات، في يناير الماضي، كان ليدز قد تقدم إلى كومو بعرضٍ كان، شاملًا المكافآت، يلامس 30 مليون يورو: وجاء الرد حاسمًا، لا مجال للحديث. لم يكونوا يريدون التفريط في منتصف الموسم بلاعب كان سيفيد أيضًا في الجزء الثاني من البطولة، وقد يساوي بعد بضعة أشهر أكثر من ذلك. باتورينا يحظى بإعجاب إنتر في إيطاليا، وفي الماضي كان قد تم التواصل معه أيضًا من تورينو وفيورنتينا. ومن بين الأندية المهتمة به في الخارج مانشستر يونايتد وكذلك أرسنال، الذي كان قد تقدم بالفعل في الصيف حين اختار اللاعب لاحقًا كومو.



