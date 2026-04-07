في البداية عبس البعض: "من يكون هذا باتورينا؟! لا يلعب أبداً…". في الواقع كان سيسك فابريغاس يبقيه هناك على الهامش، بعيداً عن الأضواء، منتظراً اللحظة المناسبة للدفع به. كان يرى إمكاناته كل يوم في التدريبات، وكان يعرف قدراته منذ وقت طويل، وكان يعلم أنها مجرد مسألة وقت. اليوم ذلك مارتن باتورينا الذي أدهش الجميع في كرواتيا بقميص دينامو زغرب يعرفه الجميع أيضاً في الدوري الإيطالي، ففي الفريق الذي كان حتى وقت قريب نيكو باز يهيمن فيه على الجميع، خطف هو الأضواء تحديداً في الأشهر الحاسمة من الموسم.
كم تبلغ قيمة باتورينا، الجوهرة المقبلة لكومو بعد نيكو باز: السعر ومن يريده في سوق الانتقالات
سعر باتورينا
يُنافس كومو على مقعد في دوري أبطال أوروبا المقبل أيضًا بفضل أهداف ولمسات باتورينا، صانع الألعاب المولود عام 2003 في زيورخ لكنه يحمل الجنسية الكرواتية، والذي تأقلم مع فابريغاس كذلك على اللعب أمام خط الدفاع - لكنه أفضل بكثير عندما يتقدم للأمام - وكذلك كمهاجم وهمي. النادي الأبيض والأزرق، الذي على الأرجح سيُعيد نيكو باز إلى ريال مدريد في الصيف، مستعد لإطلاق موهبة أخرى تفوّق من أجلها على منافسة بعض كبار الأندية الأوروبية ومن بينها أرسنال. يمتد عقد باتورينا حتى يونيو 2030، وتبلغ القيمة التقديرية للاعب اليوم نحو 30 مليون يورو.
من يريد باتورينا؟
في آخر جلسة من سوق الانتقالات، في يناير الماضي، كان ليدز قد تقدم إلى كومو بعرضٍ كان، شاملًا المكافآت، يلامس 30 مليون يورو: وجاء الرد حاسمًا، لا مجال للحديث. لم يكونوا يريدون التفريط في منتصف الموسم بلاعب كان سيفيد أيضًا في الجزء الثاني من البطولة، وقد يساوي بعد بضعة أشهر أكثر من ذلك. باتورينا يحظى بإعجاب إنتر في إيطاليا، وفي الماضي كان قد تم التواصل معه أيضًا من تورينو وفيورنتينا. ومن بين الأندية المهتمة به في الخارج مانشستر يونايتد وكذلك أرسنال، الذي كان قد تقدم بالفعل في الصيف حين اختار اللاعب لاحقًا كومو.