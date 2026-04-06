في الاستبعاد الثالث على التوالي لإيطاليا من كأس العالم، كان هناك بصمة فتى يبلغ من العمر 18 عامًا: فقد حمل كيم ألايبيغوفيتش أعباء بلده على عاتقه، وكان له دور حاسم في تأهل البوسنة إلى كأس العالم المقبلة، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، وذلك خلال مباريات نصف النهائي والنهائي في التصفيات. سيكون هذا الموهبة الصاعدة المولود عام 2007 بالتأكيد أحد اللاعبين الذين سيتابعهم الكشافون الدوليون خلال البطولة، لكن مهاجم سالزبورغ هذا كان بالفعل موضع متابعة دقيقة من قبل العديد من المراقبين التابعين للأندية الكبرى خلال هذا الموسم.
كم تبلغ قيمة ألايبيغوفيتش، النجم البوسني الذي سحر نصف أوروبا: في الدوري الإيطالي، يثير اهتمام ميلان ونابولي وروما
طلب التعاقد مع أليجبوفيتش
نشأ ألايبيغوفيتش في أكاديمية باير ليفركوزن، التي احتفظت بحق إعادة الشراء عند بيعه إلى سالزبورغ، وهو حق تم تنفيذه خلال الأشهر الأخيرة: وبلغت قيمة الصفقة 8 ملايين يورو، مما مكن النادي الألماني من استعادة السيطرة على اللاعب البوسني الموهوب. قبل هذه الصفقة، كان ميلان قد بدأ بالفعل في الاستفسار عن التكاليف المحتملة للصفقة، والآن إذا أراد المضي قدماً في المفاوضات، فعليه الجلوس للتحدث مع ليفركوزن الذي، على الرغم من استعادته، لا يُستبعد أن يغادر اللاعب فوراً في الصيف. سيتوقف الكثير على العروض التي ستصل إلى الطاولة، مع الأخذ في الاعتبار أنه بالإضافة إلى ميلان، هناك أندية أخرى أدرجته في قائمة أهدافها، كما أنه يحظى بإعجاب روما ونابولي في إيطاليا. حتى اليوم، تتراوح قيمة اللاعب بين 20 و30 مليون يورو.
الدور والخصائص
ألايبيغوفيتش، المهاجم الجناح، يفضل اللعب على الجانب الأيسر ليعود إلى قدمه القوية ويسدد الكرة نحو المرمى أو يمرر كرة عميقة لزميله؛ ويمكنه عند الضرورة الانتقال إلى الجانب الآخر (تظل مهامه كما هي، فهو يجيد اللعب بقدمه اليسرى أيضًا) أو أن يتم وضعه في منطقة الوسط الخلفية خلف المهاجم الرئيسي. من بين مهاراته المميزة المراوغة، فعندما ينطلق بسرعة لا يمكن إيقافه، ويؤكد من يتابعونه عن قرب أن لديه رؤية لعب تليق بلاعب في الثلاثين من عمره. في فرق الشباب في باير ليفركوزن، كان (تقريباً) جميع الركلات الثابتة من نصيبه.