AFP
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كمين في المطار.. جماهير باوك الغاضبة تحاول إيقاف صفقة انتقال لاعبها إلى بوروسيا دورتموند!
تمرد الجماهير بسبب صفقة انتقال دورتموند
أثار انتقال كونستانتيلياس المُقترح إلى دورتموند تمرداً هائلاً وغاضباً بين جماهير باوك، وفقاً لـبيلد. وقد سافر اللاعب الدولي اليوناني إلى ألمانيا يوم الأحد لإجراء الفحص الطبي قبل صفقة انتقال ضخمة. غير أن رحيله الوشيك أثار ردة فعل غاضبة فورية في موطنه بمدينة سالونيك.
وقد أعلنت مجموعة ألتراس باوك البارزة، المعروفة باسم Gate 4، معارضتها علناً لصفقة الانتقال المُربحة، وبدأت بشكل فعّال في الاحتجاج على القرار. وبحسب التقارير، وافق دورتموند على مبلغ مضمون يتراوح بين 25 مليون و27 مليون يورو. ومع احتساب المكافآت المرتبطة بالأداء، فقد تتجاوز الحزمة المالية الإجمالية في النهاية حاجز الـ30 مليون يورو.
- Getty Images Sport
وصلت الاحتجاجات إلى مكتب الرئيس
سرعان ما تصاعد رد الفعل الغاضب من قاعدة الجماهير ليتجاوز بكثير مجرد الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد سار المشجعون المحتجون فعليًا إلى مكتب رئيس النادي، مطالبين بشدة بعقد اجتماع عاجل لإيقاف الصفقة. كما تجمّع المزيد من المشجعين المتحمسين خارج الملعب للتعبير بحزم عن استيائهم البالغ.
وبشكل لا يُصدق، تشير BILD إلى أن بعض المشجعين انتظروا حتى صانع الألعاب الهجومي في مطار دورتموند، على أمل يائس في إقناعه بالعدول عن الانتقال. ولا يزال الوضع متوترًا للغاية بينما يحاول نادي دورتموند إنهاء الأوراق اللازمة. وقد حوّل العملاق الألماني كامل اهتمامه فورًا إلى كونستانتيلياس بعد فشل محاولته لضم سعيد المُلا من كولن.
أصداء ملحمة شتوتجارت
سيبدو هذا السيناريو المتوتر مألوفًا للغاية بالنسبة لإدارة باوك. ففي الصيف الماضي فقط، حاول شتوتجارت التعاقد مع صانع الألعاب الهجومي الموهوب، وواجه الضغط الشديد ذاته من قاعدة الجماهير الصاخبة. وخلال تلك القصة تحديدًا، رضخ المالك إيفان سافيديس بشكل درامي للضغط الكبير وألغى الصفقة تمامًا. ووقّع كونستانتيلياس بدلًا من ذلك عقدًا جديدًا مجزيًا حتى عام 2029 وبقي في مكانه تمامًا.
لقد نجحت الجماهير في فرض إرادتها في الماضي، وهي الآن عازمة بشدة على تكرار ذلك النجاح. لكن على عكس قصة شتوتجارت السابقة، فقد استقل اللاعب هذه المرة بالفعل طائرة وسافر إلى ألمانيا.
- AFP
شروط العقد والآفاق المستقبلية
وبحسب التقارير، ارتبط كونستانتيليس بمستقبله بعيد المدى مع الأصفر والأسود بعد توقيعه عقدًا لمدة خمس سنوات يبقيه في النادي حتى عام 2031.
وسيشهد الدولي اليوناني ارتفاعًا كبيرًا في مدخوله، إذ يُتوقع أن يتراوح راتبه الإجمالي في ألمانيا بين 3 و4 ملايين يورو في الموسم.
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