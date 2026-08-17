كمين في المطار.. جماهير باوك الغاضبة تحاول إيقاف صفقة انتقال لاعبها إلى بوروسيا دورتموند!

أثار انتقال كونستانتيلياس المُقترح إلى دورتموند تمرداً هائلاً وغاضباً بين جماهير باوك، وفقاً لـبيلد. وقد سافر اللاعب الدولي اليوناني إلى ألمانيا يوم الأحد لإجراء الفحص الطبي قبل صفقة انتقال ضخمة. غير أن رحيله الوشيك أثار ردة فعل غاضبة فورية في موطنه بمدينة سالونيك.

وقد أعلنت مجموعة ألتراس باوك البارزة، المعروفة باسم Gate 4، معارضتها علناً لصفقة الانتقال المُربحة، وبدأت بشكل فعّال في الاحتجاج على القرار. وبحسب التقارير، وافق دورتموند على مبلغ مضمون يتراوح بين 25 مليون و27 مليون يورو. ومع احتساب المكافآت المرتبطة بالأداء، فقد تتجاوز الحزمة المالية الإجمالية في النهاية حاجز الـ30 مليون يورو.