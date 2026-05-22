"كمية هائلة من الأهداف".. أسطورة النرويج وليفربول يحدد لهالاند احتياجاته للحصول على الكرة الذهبية!
خسر هالاند أمام ميسي في تصويت جائزة الكرة الذهبية لعام 2023
اعتقد هالاند أنه قد قدم ما يكفي في موسم 2022-2023 لضمان الفوز بهذا اللقب بالذات، حيث سجل 52 هدفًا خلال موسمه الأول الذي لا يُنسى في ملعب «الاتحاد»، والذي توج بثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
لكن ذلك الموسم توقف لفترة بسبب نهائيات كأس العالم في قطر. وأشعل الأرجنتيني ميسي، الذي يُعتبر أفضل لاعب في التاريخ، ذلك الحدث، حيث قاد منتخب بلاده إلى المجد العالمي، وفاز في النهاية بالكرة الذهبية الثامنة عندما أُجري استطلاع آخر.
هالاند يستعد للمشاركة مع النرويج في كأس العالم 2026
احتل هالاند المركز الثاني، لكنه لم يعد إلى منصة التتويج منذ ذلك الحين. وذلك على الرغم من استمراره في تقديم مستويات فردية رائعة في مانشستر - حيث أعاد كتابة سجلات الأرقام القياسية بعد أن احتاج إلى 111 مباراة فقط ليصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي.
سجل 162 هدفاً في المجموع مع مانشستر سيتي في 198 مباراة، ويقترب من الفوز بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في الدوري الإنجليزي الممتاز. سيحظى هالاند أيضاً بفرصة المشاركة في بطولة دولية كبرى هذا الصيف، مع عودة النرويج إلى مسرح كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1998.
كيف يمكن لنجم مانشستر سيتي هالاند أن يفوز بجائزة الكرة الذهبية
يخضع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لأضواء كاشفة ساطعة، لكن هل سيتمكن يومًا ما من الفوز بجائزة الكرة الذهبية؟ وعندما طُرح هذا السؤال على مواطنه النرويجي ريسه، قال المدافع السابق لليفربول - في حديث له مع BetVictor Online Casino - لموقعGOAL: «هناك الكثير من اللاعبين المتميزين الذين يبرزون حاليًا.
"أعتقد أن إيرلينج كان يجب أن يفوز بها منذ بضع سنوات. أعتقد أنه إذا أراد الفوز بها، فإنه يحتاج إلى نظام يتيح له تسجيل عدد هائل من الأهداف. لأن هناك [لامين] يامال، و[مايكل] أوليسي، وهناك الكثير من اللاعبين الصاعدين الآن الذين يظهرون مهارات يحبها الجمهور. لذا سيكونون أكثر بروزًا عندما تنظر إلى الملعب.
"لكن إذا استمر إيرلينج في تسجيل تلك الأهداف المذهلة، فلن يمكنك تجاهله. أعني، لقد سجل الكثير من الأهداف هذا الموسم. يقول الناس إنه كان في منتصف الموسم، لكنه يسجل عددًا هائلاً من الأهداف. لكنه يحتاج إلى التسجيل، وربما تحطيم الرقم القياسي الجديد في الدوري الإنجليزي وكل تلك الأشياء. عندها سيفوز بالجائزة."
رحيل جوارديولا: هالاند يستعد للعمل مع مدرب جديد
وبعد أن خسر مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح آرسنال هذا الموسم، وتعثره أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، لا يُعتبر هالاند من المرشحين الأوفر حظاً للفوز بجائزة الكرة الذهبية عام 2026.
وقد قال سابقًا عندما سُئل عما إذا كانت هذه الجائزة تشكل جزءًا من تفكيره على أساس سنوي: "أعتقد أن الجميع يهتمون بذلك. لكنني لا أعتقد أنه من الجيد التفكير في هذا الأمر. إذا كنت أنت وفريقك تلعبون بشكل جيد حقًا، فستقدمون أداءً جيدًا، وستبدأون في الفوز بالبطولات، ومن المحتمل أن تكونوا على القائمة".
من شأن التمسك بهذه العقلية أن يفيد هالاند في سعيه للعودة إلى السباق على هذه الجائزة الفردية المرموقة. ستتبلور جهوده في موسم 2026-2027 تحت إشراف مدرب جديد على مستوى النادي، بعد أن قرر بيب جوارديولا إنهاء مسيرته الرائعة التي استمرت لعقد من الزمن كمدرب لمانشستر سيتي.