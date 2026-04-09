برأيه، فإن الخسارة 0:2 مساء الأربعاء أمام حامل لقب دوري أبطال أوروبا كانت قد مرت على «الريدز» في النهاية بأقل الأضرار، وذلك وفقاً لما قاله كاراغر في دوره كمحلل لصالح شبكة التلفزيون الأميركية CBS Sports.
"كما لو أنك تشاهد فريقًا من دوري أدنى": أيقونة النادي لا تُبقي شيئًا جيدًا لتقوله عن أداء ليفربول أمام باريس سان جيرمان
"كان ذلك أشبه بمشاهدة فريق من دوري أدنى"، قال أيقونة ليفربول، الذي رأى "فارقًا واضحًا في المستوى". "كان ذلك مقلقًا للغاية من منظور ليفربول". وأضاف كاراغر أن الفارق الكبير بين الفريقين كان "مخيفًا للغاية" بالفعل.
في الواقع، كان باريس سان جيرمان الفريق الأكثر فرضًا لأسلوبه في بارك دي برانس، وامتلك على مدار 90 دقيقة نسبة استحواذ وفرصًا أكثر، وتغلب على الريدز، الذين أنهوا المباراة بقيمة xG لم تتجاوز 0.17 (مقابل 2.35 لباريس سان جيرمان)، مستحقًا بنتيجة 2-0. وسجّل ديزيريه دوي (11) بتسديدة غيّرت اتجاهها، وخفيتشا كفاراتسخيليا (65) بعد مجهود فردي جميل هدفي الفريق الفرنسي.
ولا سيما بالنظر إلى الصفقات التي أُبرمت في الصيف — إذ أنفق ليفربول وحده 265 مليون يورو على ثلاثي الهجوم المكوّن من فلوريان فيرتس، وهوغو إيكيتيكي وألكسندر إيساك — لم يستطع كاراغر استيعاب فارق الأداء الواضح. "ثم ينفق ليفربول 450 مليون جنيه إسترليني، وربما أكثر بكثير مما أنفقه باريس سان جيرمان في الصيف. رؤية هذه الفجوة أمر مقلق. يتساءل المرء: كيف وصل الأمر إلى هذا؟"
وسار أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد على النهج نفسه. ففي TNT Sports قيّم الوضع، رغم التفوق الباريسي، بأنه «ليس مثاليًا، لكنه مقبول». لكنه أضاف: «كان يمكن أن يكون أسوأ بكثير لو كان باريس سان جيرمان أكثر حسمًا. إذا نظرت إلى المباراة كاملة، فقد خسرنا 0:2 فقط بفضل الحظ. كانت لديهم فرص لتسجيل أهداف أخرى»، بحسب لاعب المنتخب الإنجليزي السابق.
ومن أجل مباراة الإياب الأسبوع المقبل، باتت هناك حاجة الآن إلى انعطافة كاملة بزاوية 180 درجة من الريدز لتفادي الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا. وقال قائد ليفربول فيرجيل فان دايك: «نحتاج إلى أداء استثنائي الأسبوع المقبل»، معوّلًا كثيرًا على جماهير الفريق على أرضه.
وكان ليفربول قد خرج أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال أيضًا خلال الموسم الماضي. فبالرغم من فوز الريدز ذهابًا في فرنسا 1:0، فإن باريس تأهل بعد الخسارة 0:1 في أنفيلد عبر ركلات الترجيح (4:1).