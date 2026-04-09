"كان ذلك أشبه بمشاهدة فريق من دوري أدنى"، قال أيقونة ليفربول، الذي رأى "فارقًا واضحًا في المستوى". "كان ذلك مقلقًا للغاية من منظور ليفربول". وأضاف كاراغر أن الفارق الكبير بين الفريقين كان "مخيفًا للغاية" بالفعل.

في الواقع، كان باريس سان جيرمان الفريق الأكثر فرضًا لأسلوبه في بارك دي برانس، وامتلك على مدار 90 دقيقة نسبة استحواذ وفرصًا أكثر، وتغلب على الريدز، الذين أنهوا المباراة بقيمة xG لم تتجاوز 0.17 (مقابل 2.35 لباريس سان جيرمان)، مستحقًا بنتيجة 2-0. وسجّل ديزيريه دوي (11) بتسديدة غيّرت اتجاهها، وخفيتشا كفاراتسخيليا (65) بعد مجهود فردي جميل هدفي الفريق الفرنسي.

ولا سيما بالنظر إلى الصفقات التي أُبرمت في الصيف — إذ أنفق ليفربول وحده 265 مليون يورو على ثلاثي الهجوم المكوّن من فلوريان فيرتس، وهوغو إيكيتيكي وألكسندر إيساك — لم يستطع كاراغر استيعاب فارق الأداء الواضح. "ثم ينفق ليفربول 450 مليون جنيه إسترليني، وربما أكثر بكثير مما أنفقه باريس سان جيرمان في الصيف. رؤية هذه الفجوة أمر مقلق. يتساءل المرء: كيف وصل الأمر إلى هذا؟"