"كل لاعب يشعر بخيبة أمل شديدة" - ميكي فان دي فين يؤكد لمشجعي توتنهام أن اللاعبين "مصممون" على إنقاذ أنفسهم في معركة الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز
موسم من الاضطراب الشديد
تحولت مسيرة توتنهام إلى كابوس، مما ترك الفريق في حالة من الارتباك وهو يكافح من أجل استعادة ثباته أو تحقيق النتائج المرجوة. وفي معرض حديثه عن الأثر النفسي الذي خلفته سلسلة الهزائم الأخيرة، أقر فان دي فين بأن الأجواء في مقر النادي «هوتسبور واي» وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
غرفة الملابس «محبطة» بسبب المستوى الحالي للفريق
وفي حديثه خلال مقابلة مع موقع SPURSPLAY، قال اللاعب السابق في فولفسبورغ: «الموسم صعب للغاية على الجميع في غرفة الملابس، خاصة بعد مباراة بلباو؛ فالجميع يأمل في الوصول إلى الموسم التالي، حيث تواصل البناء على ذلك النجاح، لكننا نواجه صعوبات هذا الموسم.
"من الواضح أننا عانينا من الإصابات، وكان لدينا بعض اللاعبين البارزين غائبين عن الملعب أيضًا، لكن في بعض الأحيان تحتاج إلى أن يكون الجميع معًا، ثم يغيب هذا اللاعب ويعود ذاك، ثم يغيب ذاك. من الواضح أن الأمر صعب للغاية عندما تكون على أرض الملعب وتضطر في كل مرة إلى مغادرة الملعب دون أي نقاط. الشيء الوحيد الذي تلعب من أجله هو الحصول على النقاط الثلاث، لأنك عندها تشعر أن كل أسبوع تدربت فيه كان من أجل شيء ما. لذا، الأمر صعب للغاية. كل لاعب محبط للغاية من الوضع الذي نحن فيه الآن، والجميع يريد فقط تغيير هذا الوضع في أسرع وقت ممكن."
فان دي فين يرد على الادعاءات «المفبركة»
أعرب فان دي فين عن استيائه من التقارير التي تزعم أن لاعبين أساسيين في الفريق يبحثون عن مخرج بدلاً من التركيز على البقاء في الدوري.
وأضاف: "أحيانًا نقرأ أشياء عن أنفسنا وعن لاعبين آخرين. ونقول: 'ما هذا؟' نقرأ شيئًا عن لاعب قال إنه سيغادر ولا يهتم بالوضع الذي يمر به، ثم يقرأ شخص ما هذا ويقول: 'كيف خرج هذا؟' الناس يختلقون الأشياء وهذا أمر محبط لنا لأنه يجلب المزيد من المتاعب. ثم يبدأ المشجعون في تصديق هذا أو يقولون: "أوه، اللاعبون لم يعودوا يهتمون. ماذا سيحدث للنادي؟" لكن، صدقوني، جميع الأشخاص المعنيين على أرض الملعب، جميع الموظفين، اللاعبون، الجميع، يهتمون كثيرًا بالوضع الذي نحن فيه ونريد فقط تغيير الأمور."
مهمة شاقة في دوري أبطال أوروبا
قبل المواجهة الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نوتنغهام فورست، والتي تبلغ قيمتها ست نقاط في صراع الهبوط، يتعين على توتنهام أولاً أن يحاول تحقيق معجزة في دوري أبطال أوروبا. بعد الهزيمة بنتيجة 5-2 في مباراة الذهاب أمام أتلتيكو مدريد، يواجه الفريق اللندني مهمة شاقة لتعويض الفارق في ملعب توتنهام هوتسبير مساء الأربعاء.
