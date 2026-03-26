كليان مبابي يتصل بشكل مفاجئ بفلورنتينو بيريز ليخبر رئيس ريال مدريد أنه لا يريد أن يعالجه الطاقم الطبي للنادي مرة أخرى على الإطلاق، وذلك في خضم أزمة "الركبة الخاطئة"

يبدو أن هذه المشكلة ليست حادثة منفردة تقتصر على لاعب واحد فقط. فقد ظهرت مؤخرًا تقارير تفيد بأن غياب كامافينغا عن عدة مباريات في ديسمبر 2025 بسبب إصابة في الكاحل كان نتيجة لتشخيص خاطئ من جانب ريال مدريد. ويُذكر أن الطاقم الطبي للنادي أجرى في ذلك الوقت فحصًا بالأشعة السينية على القدم الخطأ للاعب خط الوسط الدفاعي.

أصيب كامافينغا في كاحله الأيسر في 3 ديسمبر خلال الفوز 3-0 خارج أرضه على أتلتيك كلوب. على الرغم من تسجيله هدفاً، إلا أنه اضطر إلى الخروج بعد 69 دقيقة، متذمراً من الألم. ونتيجة لذلك، تم إجراء فحص بالرنين المغناطيسي – ولكن على قدمه اليمنى. ولعدم العثور على أي إصابة هناك، أعلن الأطباء أن كامافينغا لائق للعب.

ثم تم ضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى تشكيلة الفريق للمباراة ضد سيلتا في 7 ديسمبر، لكنه لم يلعب. ومع ذلك، غاب عن المباريات اللاحقة ضد ألافيس (الدوري الإسباني)، ومانشستر سيتي (دوري أبطال أوروبا)، وتالافيرا (كأس الملك) بسبب مشكلة الكاحل. ولم يتمكن من اللعب مرة أخرى إلا في 20 ديسمبر، حيث شارك في وقت متأخر من المباراة ضد إشبيلية.

في الواقع، يزعم تقرير صحيفة "ليكيب" أن الثقة بين الجهاز الطبي وفريق ريال مدريد قد انهارت منذ عدة سنوات.