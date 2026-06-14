لم تكد عجلة كأس العالم تدور، حتى اندلعت عاصفة من الجدل في الأوساط الكروية الألمانية، لكن هذه المرة ليس بسبب أداء اللاعبين على المستطيل الأخضر، بل بسبب "مزحة" لم تكن في محلها. يورجن كلوب وتوماس مولر وجدا نفسيهما فجأة في مرمى نيران أساطير "الماكينات"، أمثال أندرياس مولر وشتيفان إيفنبرج، بعد حديث ساخر وتدخل علني في اختيارات المدرب يوليان ناجلسمان، في واقعة وُصفت بـ"غير المقبولة" وتفتقر إلى الاحترام والجدية في توقيت حساس للمنتخب الألماني.
"أمر مرفوض تمامًا".. بطل العالم يوبخ كلوب ومولر بسبب السخرية من ناجلسمان
"يبدو وكأنه عرض كوميدي"
صرح أندرياس مولر، نجم المنتخب الألماني السابق، عبر قناة "سبورت 1" متحدثاً عن كلوب: "أرى أن هذا لا يجوز. أعتبر مثل هذه العبارة تقليلاً من الاحترام. نحن نعلم تماماً كيف سيتم تأويل هذه الأمور. هذا أمر غير مقبول. لو كان كلوب هو مدرب المنتخب وتدور مثل هذه الأمور في الكواليس، فلن يكون سعيداً على الإطلاق."
وكان حجر الزاوية في هذه الأزمة هو حوار دار بين كلوب ومولر على هامش المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين المكسيك وجنوب إفريقيا في ملعب أزتيكا بمدينة مكسيكو سيتي يوم الخميس. حيث استعرض كلاهما التشكيلة التي يتمنيان رؤيتها للمنتخب الألماني في مباراته الافتتاحية ضد كوراساو. وخلال ذلك، تطور الحوار الساخر الذي لم يلقَ تفهماً كبيراً، لاسيما من جانب أندرياس مولر.
وعلق كلوب على أحد تصريحات توماس مولر قائلاً: "من المفاجئ تماماً أن توماس لا يخفي رأيه". وأضاف مازحاً: "ولحسن الحظ أن يوليان ناجلسمان هو من يضع التشكيلة - حتى الآن.. حتى الآن". وبينما كان الخبيران يستمتعان بوضوح بجانب المقدم يوهانس ب. كيرنر، رد مولر ضاحكاً: "كلوبو، نحن في شهر يونيو، وأنت تعيش بالفعل في شهر سبتمبر".
ونظر أندرياس مولر، الذي تُوج مع ألمانيا بلقب كأس العالم 1990 في إيطاليا، إلى الموقف باستغراب شديد قائلاً: "يبدو لي الأمر وكأنه عرض كوميدي. كل جملة والثانية عبارة عن نكتة، ولا يوجد سوى الضحك. أفتقد حقاً للجدية والموضوعية في هذا الطرح."
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ناجلسمان يرد بثقة
أبدى النجم السابق استغرابه من اقتراح كلوب ومولر إشراك خط وسط هجومي يضم مهاجم شتوتجارت، دينيز أونداف، في العمق على حساب نجم بايرن ميونخ جمال موسيالا. وعن ذلك قال أندرياس مولر: "لا يمكنني أخذ هذا الأمر على محمل الجد أبداً. امتلاك لاعبين مثل فيرتس، موسيالا، هافرتز هو حلم لأي مدرب"، مؤكداً أن مكانهم الأساسي في التشكيلة لا يُمَس.
من جانبه، تعامل ناجلسمان خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق افتتاح مباريات ألمانيا في كأس العالم مساء الأحد ضد كوراساو، ببراعة وهدوء مع "الضجة" القادمة من المكسيك. وقال: "ألمانيا تمتلك العديد من الخبراء، وتوماس ويورجن أيضاً شباب رائعون". وأضاف: "لقد حققوا الكثير من النجاحات في عالم كرة القدم، ويمكنهم التحدث عن أي شيء يريدونه. هكذا تسير الأمور."
وكان كلوب -الذي يرتبط اسمه باستمرار كخليفة محتمل لناجلسمان في تدريب المنتخب الألماني، رغم عقده طويل الأمد كرئيس لقطاع كرة القدم في مجموعة ريد بول- قد تراجع بالفعل عن تصريحاته. وتساءل: "من الذي يجب أن ننتقده ونحن لم نلعب ثانية واحدة بعد؟ لا المدرب، وبالتأكيد ليس موسيالا الذي نحبه جميعاً". وأوضح أن النية لم تكن توجيه "أي ذرة انتقاد"، بل مجرد "طرح خيارات تكتيكية محتملة".
إيفنبرج ينتقد كلوب
هذا التبرير لم يكن كافياً لتهدئة شتيفان إيفنبرج، الزميل السابق لأندرياس مولر. حيث وجه هو الآخر انتقادات لاذعة لكلوب في البرنامج ذاته قائلاً: "هذا لا يجوز، إنه يتحدث أمام جمهور يقدر بالملايين، خاصة مع الضحكات التي تلت التصريح. يمكنك إطلاق مثل هذه النكات وأنت تحتسي مشروباً عندما تكون وحدك في حانة، ولكن ليس أمام الملايين. هذا أمر مرفوض تماماً."
وتابع النجم الدولي السابق وبطل دوري أبطال أوروبا، متناولاً الموقف من وجهة نظر ناجلسمان: "إنه لا يعرف حتى كيف يرد على ذلك. مدرب المنتخب يتوقع منا أن نتحدث بشكل نقدي وموضوعي عن التشكيلة والتكتيك، ولكن يجب دعمه قبل أن تنطلق صافرة المباراة الأولى، بدلاً من التلميح إلى أنه مجرد واضع للتشكيلة لفترة مؤقتة."
سجل ألمانيا في المونديال
بالنظر إلى سجل الفائزين في النسخ العشر الأخيرة من المونديال، يبرز المنتخب الألماني كأحد الأقطاب التاريخية المهيمنة على عرش كرة القدم العالمية. "الماكينات" نجحت في معانقة الذهب مرتين خلال هذه الحقبة الزمنية؛ الأولى في نسخة 1990، والثانية عبر تتويج أيقوني في البرازيل عام 2014. ليقف "المانشافت" بشموخ وسط قائمة صفوة الأبطال، متساوياً في عدد الألقاب خلال هذه الفترة (منذ 1986) مع كل من الأرجنتين (1986 و2022)، فرنسا (1998 و2018)، والبرازيل (1994 و2002) بلقبين لكل منهم، بينما خطفت إسبانيا (2010) وإيطاليا (2006) اللقب مرة واحدة، مما يؤكد أن ألمانيا لا تغيب طويلاً عن منصات التتويج، وتبقى دائماً رقماً صعباً في العرس الكروي الأكبر.