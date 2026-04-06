كلمة تلخص الأزمة... سلوت على بعد خطوة واحدة من الإقالة

كشفت صحيفة *ديلي ميل* البريطانية أن المدرب الهولندي آرني سلوت يواجه الآن خطرًا جديًا بفقدان منصبه كمدرب رئيسي لليفربول، في ظل تراجع النتائج وتزايد الشكوك حول قدرة الفريق على استعادة مستواه في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن النتائج عادة ما تكون العامل الحاسم في مصير المدرب، لكن بعض السلوكيات داخل الملعب قد تعجل بهذا المصير. وهذا هو السيناريو الذي يواجهه سلوت حالياً، مع توجه ليفربول إلى باريس لخوض مباراة حاسمة.

ووفقاً للتقرير، يتعرض سلوت لضغوط متزايدة، على الرغم من وجود مبررات واقعية استُخدمت كعوامل مخففة طوال الموسم. فقد خسر الفريق جزءاً كبيراً من قوته الهجومية، التي كانت أحد العوامل الرئيسية للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. وتأثر النجم محمد صلاح جسدياً وعقلياً، في حين عانى المهاجم ألكسندر إيساك من نقص اللياقة البدنية في بداية مسيرته مع الفريق قبل أن يتعرض لكسر في ساقه.

