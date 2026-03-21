سُئل فابيان هورزيلر، مدرب برايتون، عما إذا كان ينبغي أن يكون ويلبيك ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا في كأس العالم بعد ثنائيته في مرمى ليفربول. وقال لـ TNT Sports: "أعتقد أن إنجلترا لديها مدرب ألماني ممتاز للغاية، وسوف يتخذ القرار الصحيح. لا يسعني إلا أن أقول إن داني ويلبيك يلعب دوراً مهماً في تعزيز التماسك الجماعي، وهو أمر قد يكون حاسماً في كأس العالم أيضاً. لا يقتصر دوره على تسجيل الأهداف، رغم أنه في حالة بدنية رائعة، بل يمتد ليشمل دوره كزميل في الفريق. فهو يساهم في بناء علاقات جيدة وتعزيز التماسك. إنه لاعب ذو قيمة كبيرة داخل الملعب وخارجه، وأعتقد أنه قادر على مساعدة أي فريق في العالم، حتى إنجلترا".