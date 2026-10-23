حقائق وأسرار من الكلاسيكو .. مبابي ليس ملك ركلات الجزاء وسطوة فليك تهدد "سجل مورينيو النظيف"!

لقد حان الموعد الذي ينتظره الجميع، كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد المقبل، 25 أكتوبر بين ريال مدريد وبرشلونة في ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل الفريق الكتالوني.

برشلونة سيحاول حماية صدارته، والابتعاد خطوة أكبر في سباق الليجا عن ريال مدريد وأتلتيكو، وتعويض خسارته الأخيرة من باريس سان جيرمان بنتيجة 4/2 في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.





وعلى الجانب الآخر، سنجد ريال مدريد يحاول بكل ما أوتي من قوة لإنقاذ موسمه، لا مجال للهزيمة، جوزيه مورينيو سيريد تقليص فارق النقاط لإنعاش المنافسة على لقب الليجا.

وقبل هذه المواجهة المحتدمة، نستعرض معًا أهم الأسرار والحقائق التاريخية الخاصة بالكلاسيكو المنتظر، سواء على صعيد الدوري الإسباني فقط أو بشكل عام..