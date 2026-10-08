كلاسيكو السعودية.. موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027

يتصدّر "كلاسيكو" الكرة السعودية بين الهلال والاتحاد، والمقرّر إقامته على ملعب المملكة أرينا، مشهد الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2026-2027.

وتعود عجلة الدوري السعودي للمحترفين إلى الدوران الجمعة، بعد أيام قليلة من تتويج المنتخب السعودي بلقب كأس الخليج، لكن الأنظار ستتجه بقوة إلى قمة المرحلة الثامنة، التي تجمع الهلال المتصدر بضيفه وملاحقه المباشر الاتحاد، السبت، في مواجهة تحمل أهمية خاصة في سباق المنافسة على اللقب.

ويتصدر الهلال جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد، فيما لا يبتعد النصر والقادسية سوى نقطتين عن الصدارة، بينما يأتي نيوم في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط فقط. ومع تقارب المراكز الأولى بهذا الشكل، تبدو المنافسة مفتوحة على مصراعيها منذ البداية، رغم أن الطريق نحو حسم لقب الدوري لا يزال طويلًا.

وفي هذا التقرير، نسلط الضوء على موعد كلاسيكو الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي 2026-2027، إلى جانب القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.