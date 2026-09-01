سامرفيل حسم الكلاسيكو وأحرج كبار الدوري الإنجليزي .. احذروا من تدمير "ساحر الهلال" بصفقة مارتينيلي!

تزامنًا مع وصول جابرييل مارتينيلي إلى الرياض تمهيدًا لانتقاله إلى الهلال السعودي، قرر كريسنسيو سامرفيل إرسال رسالة واضحة وصريحة بأنه الأحق باللعب في مركز الجناح الأيسر بفريق المدرب سيموني إنزاجي.

الهلال نجح في حسم كلاسيكو دوري روشن لصالحه، بعد الفوز بثلاثية نظيفة على الأهلي، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة للبطولة، والتي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "المملكة أرينا".

الزعيم لم يكن بحاجة للكثير من الوقت لزيارة شباك الحارس السنغالي إدوارد ميندي، حيث أحرز الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الأول بالدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف سامرفيل الثاني في الدقيقة 23 من عمر اللقاء.

ورفض المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز أن يمر ظهوره الأول بقميص الهلال مرور الكرام، حيث سجل البديل الذي دخل في الشوط الثاني الهدف الثالث في الدقيقة 86 لتأكيد الأفضلية الواضحة لفريقه وتفوقه على الأهلي.

نحن هنا لسنا للحديث عن العرض المُرعب الذي قدمه الهلال عمومًا، وغياب شخصية الأهلي تحت قيادة المدرب الجديد مارينو بوسيتش، بل موضوعنا هو سامرفيل .. الساحر الهولندي الذي كان سببًا رئيسيًا في هذا الانتصار.



