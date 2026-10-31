كلاسيكر ألمانيا | ليس للأطفال ولو عُرض على شاشتهم.. لعنة الذهب طاردت كين وصيباري يقود دراما الإصابات!

روجت شبكات البث لفكرة مبتكرة بتحويل اللقاء إلى عالم كرتوني ملون عبر مجسمات الأطفال لتقريب القمة من الأجيال الناشئة، لكن تسعين دقيقة في ميونخ كانت أبعد ما يكون عن براءة الصغار.

تحول الصدام الميداني إلى معركة تكتيكية وبدنية بالغة القسوة حملت مشاهد حبست الأنفاس من صرخات المصابين واعتراضات تقنية الفيديو والأهداف الملغاة والتدخلات الخشنة، ليظهر اللقاء بحلته الواقعية كمواجهة سينمائية مشحونة بالتوتر لا تلائم سوى أعصاب الكبار، حيث لا مجال هناك للألوان الزاهية حين تشتعل حسابات الهيبة والصدارة بين الغريمين.