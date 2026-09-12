«كفى وعوداً!» .. رئيس الحكومة المغربية يتدخّل بعد ادّعاء لقجع استضافة نهائي كأس العالم 2030

أخذ السباق على استضافة نهائي كأس العالم 2030 منعطفًا دراماتيكيًا في أعقاب تدخل علني من الحكومة المغربية.
فقد وبّخ رئيس الوزراء عزيز أخنوش رسميًا رئيس الاتحاد الوطني لكرة القدم فوزي لقجع بسبب إدلائه بتصريحات متسرعة حول الحدث الأبرز في البطولة.
أخذ السباق على استضافة نهائي كأس العالم 2030 منعطفًا دراماتيكيًا في أعقاب تدخل علني من الحكومة المغربية.
فقد وبّخ رئيس الوزراء عزيز أخنوش رسميًا رئيس الاتحاد الوطني لكرة القدم فوزي لقجع بسبب إدلائه بتصريحات متسرعة حول الحدث الأبرز في البطولة.
وجّه رئيس الوزراء المغربي أخنوش تحذيرًا صارمًا إلى فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مطالبًا إياه بالتوقف عن تقديم ضمانات علنية بشأن مكان إقامة نهائي كأس العالم 2030. ومن المقرر أن تُقام هذه البطولة، التي تحتفل بمرور مئة عام على انطلاق المسابقة، باستضافة مشتركة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، على أن تُقام المباريات الافتتاحية أيضًا في أمريكا الجنوبية تكريمًا لتاريخ الحدث.
وبحسب ما ذكرته BBC Sport، فقد اندلع التوتر بعدما صرّح لقجع علنًا خلال فعالية لحزب سياسي بأن الملعب الجديد في الدار البيضاء سيحظى بـ«شرف» استضافة المباراة النهائية.
ولكن، مع بقاء الملعب المستضيف للنهائي غير مؤكد بعد من جانب فيفا، تدخّل رئيس الوزراء لتفادي حدوث خلاف دبلوماسي مع الدولتين الأوروبيتين الشريكتين في الاستضافة.
وخلال حديثه في أحد التجمعات، كان أخنوش واضحاً في تقييمه للوضع، إذ قال للقجع: «لا تعرض استضافة المباراة النهائية الكبرى في المغرب بينما لم نناقش الأمر بعد مع حلفائنا، إسبانيا والبرتغال. يجب أن يكون هناك بعض الاحترام يا إخوة. توقفوا عن استخدام الوعود الانتخابية لسحب البساط من تحت أقدامنا. هذه أمور ضخمة. إن تحديد مكان إقامة المباراة النهائية قضية كبرى».
ولم يصدر الفيفا حتى الآن أي إعلان رسمي بشأن هذا الأمر، مكتفياً بالقول إنه «سيتم اتخاذ قرار في الوقت المناسب».
وبينما يسعى البلد الواقع في شمال إفريقيا بقوة إلى جلب المباراة النهائية إلى القارة الإفريقية للمرة الأولى منذ استضافة جنوب إفريقيا للبطولة عام 2010، تظل السلطات الكروية الإسبانية على القدر ذاته من الثقة بأن مباراة العرض الكبرى ستقام على أرضها.
عبّر رافائيل لوثان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF)، بوضوح عن اعتقاده بأن إسبانيا هي الخيار الطبيعي لاستضافة النهائي.
وقال لوثان لإذاعة "كادينا سير": "رغم أنه لم يُتخذ أي قرار بعد، إلا أنني أعتقد أن إسبانيا هي المكان المناسب لأنه لا يمكن أن يكون غير ذلك. وكما تعلمون، فإننا حاملو لقب بطل العالم حاليًا. وأعتقد أن قدرة إسبانيا التنظيمية للأحداث الكبرى لا يمكن التشكيك فيها، ولهذا فإن الواقع يفرض أن النهائي الكبير لا يمكن ولا يجب أن يُقام في أي مكان آخر غير إسبانيا".
ويتعزز الطرح الإسباني بالنجاح الأخير الذي حققه منتخب الرجال، الذي هزم الأرجنتين ليضمن لقبه الثاني في كأس العالم الصيف الماضي.
وفي ظل وجود بنية تحتية عالمية المستوى بالفعل، بما في ذلك ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد الذي جُدّد حديثًا، والتوسعة الجارية في ملعب سبوتيفاي كامب نو الخاص ببرشلونة، يشعر الاتحاد الإسباني بأنه يملك أفضلية في المفاوضات رغم مشاريع الملاعب الطموحة الجارية حاليًا في المغرب.
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا
وسعيًا لاحتضان المباراة النهائية، تعمل المغرب حاليًا على بناء ملعب ضخم تبلغ سعته 115,000 مقعد، ومن شأنه أن يصبح عند اكتماله أكبر ملعب مخصص لكرة القدم في العالم. ويهدف هذا المشروع الطموح إلى منافسة الملاعب الإسبانية الأسطورية.
ولا يزال الإطار الزمني لاتخاذ القرار النهائي مرنًا، كما يتضح من التخطيط لكأس العالم 2026 حيث لم يتم تأكيد نيوجيرسي كمضيفة للنهائي إلا في مطلع عام 2024. وفي الوقت الراهن، تبدو الحكومة المغربية حريصة على ضبط التوقعات والحفاظ على علاقات جيدة مع إسبانيا والبرتغال.