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Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni

ترجمه

كشف كواليس مكالمة مورينيو.. رودري: لهذا اتصلت بمدرب ريال مدريد بعد الانضمام لبرشلونة!

رودري
برشلونة
ريال مدريد
الدوري الإسباني

تحدّث رودري، صفقة برشلونة الأبرز هذا الصيف، عن المطاردة الشرسة التي واجهها من ريال مدريد قبل إتمام انتقاله إلى كتالونيا. وكشف لاعب الوسط الإسباني أن جوزيه مورينيو تواصل معه شخصيًا لإقناعه باختيار سانتياجو برنابيو على حساب الكامب نو.

  • اختيار صعب بين عملاقي إسبانيا

    يمثل انضمام رودريجو إلى برشلونة واحدة من أبرز الصفقات في تاريخ الليجا الحديث. فبعد فترة ناجحة للغاية تحت قيادة بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، وجد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 30 عامًا نفسه في قلب معركة تعاقدية محتدمة بين أعرق ناديين في إسبانيا.

    ويكشف رودري أن مورينيو كان قد أجرى اتصالًا مباشرًا ليشرح رؤيته للاعب في العاصمة الإسبانية. وقد أعرب لاعب خط الوسط عن دهشته من أن تفاصيل هذا التواصل قد أصبحت معلومة للعامة، لكنه ظل محترمًا لهذا العرض.

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  • Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    رفض محترم

    أوضح رودري أنه رغم تقديره لهذا الاهتمام، إلا أن قلبه كان متعلقًا بالمشروع الرياضي الذي يُبنى في برشلونة. ومع ذلك، شعر بضرورة الحفاظ على قدر من اللياقة المهنية مع مورينيو نظرًا لمكانته في عالم كرة القدم. وعندما سُئل عن تفاصيل هذا الحوار، حرص رودري على عدم إفشاء خصوصية المحادثة مع إقراره بجهود مورينيو.

    وقال رودري لصحيفة موندو ديبورتيفو: "حسنًا، لا أعتقد أنه من حقه الكشف عن محادثة خاصة، لكن من الواضح أنه عبّر عن رغبته في انتقالي إلى الفريق وما يمكنني تقديمه له. كانت المعاملة جيدة جدًا. وعندما اتخذت القرار اتصلت به أيضًا لأشكره على الاهتمام والمعاملة. أعتقد أنه مدرب رائع، وقد أثبت ذلك بالفعل أينما حلّ خلال فتراته الناجحة، وسيكون ريال مدريد منافسًا صعبًا في هذا الدوري".

  • تجاهل الضجيج السياسي والروابط الخارجية

    طوال فترة الميركاتو، هدّدت عوامل خارجية مختلفة بتعقيد انتقال رودري. وانتشرت شائعات بأن ارتباطه المحتمل بالمرشح الرئاسي إنريكي ريكيلمي ربما يكون قد أضعف اهتمام مدريد، لكن لاعب الوسط أكد أنه ظل مركزاً بالكامل على واجباته مع المنتخب الإسباني في ذلك الوقت.

    وقال رودري: "بصراحة، عشتُ على هامش كل هذا لأنه حدث، إن لم تخنّي الذاكرة، خلال كأس العالم وكنت مركزاً مع منتخب بلادي على تحقيق ما يُعد اليوم أهم إنجاز حققته".

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    مواجهة عالية المخاطر أمام مدريد

    في نهاية المطاف، ثبت أن إغراء الكامب نو كان أقوى من التوسلات الشخصية لجوزيه مورينيو أو وعود الطامحين لمنصب الرئاسة. ويُنظر إلى وصول رودري إلى كتالونيا باعتباره لحظة تحوّل للنادي وهو يسعى لاستعادة هيمنته في إسبانيا وأوروبا على حدٍّ سواء. فقدرته على التحكم في إيقاع المباراة وذكاؤه الدفاعي هما صفتان اعتبرت إدارة برشلونة أنهما ضروريتان لتطور النادي على المدى الطويل. ومع كون ريال مدريد على أهبة الاستعداد ليكون منافسه الأول على اللقب، سيجد لاعب الوسط نفسه حتمًا في مواجهة الرجل الذي رفضه.

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