كشف فينورد عن قراره النهائي بشأن مستقبل روبن فان بيرسي بعد أن تعرض نجم مانشستر يونايتد لصيحات قاسية من مشجعيه

أفادت التقارير أن نادي فينورد اتخذ قرارًا نهائيًا بشأن وضع روبن فان بيرسي بعد اجتماع حاسمة لمجلس الإدارة. واجه أسطورة مانشستر يونايتد عداءً صريحًا من مدرجات الملعب خلال مباراة التعادل المخيبة للآمال مع نادي NAC يوم الأحد، والتي تركت فينورد متأخرًا بـ 19 نقطة عن متصدر الدوري الهولندي PSV.

  • دعم مجلس الإدارة للأيقونة الهولندية

    عقد مسؤولو فينورد "قمة حاسمة" لتحديد مستقبل فان بيرسي بعد عطلة نهاية أسبوع سادت فيها أجواء سامة. على الرغم من أن اللاعب البالغ من العمر 42 عامًا أشرف على حملة شهدت فشل فريق روتردام في مواكبة منافسه PSV، فقد قررت إدارة النادي الحفاظ على ثقتها في المهاجم السابق، وفقًا لموقع VI الهولندي.

    جاء هذا القرار بعد التعادلالمحبط 3-3 ضد نادي ناك بريدا الذي لعب بعشرة لاعبين، وهو نتيجة تركت فينورد متأخراً بـ 19 نقطة عن حامل اللقب. اجتمع المسؤولون يوم الاثنين لتقييم المشروع في دي كويب، وخلصوا في النهاية إلى أن نجم مانشستر يونايتد لا يزال الرجل المناسب لقيادة الفريق خلال فترة انتقالية صعبة.

    • إعلان
  • Robin van PersieIMAGO

    فان بيرسي يرد على المشجعين الذين يهتفون ضده

    في مواجهة هتافات "روبن، اغرب عن وجهنا" من المشجعين المسافرين، ظل فان بيرسي متحديًا بشأن قدرته على التعامل مع التدقيق. وقال لـ ESPN: "نعم، سمعت ذلك أيضاً، لكنني طورت قشرة سميكة على مر السنين. هذا جزء من الأمر. لا يؤثر ذلك عليّ. أتخذ كل قرار من أجل فينورد. أتفهم المشاعر، لكن معنى كلمة مشجع هو أن تدعم ناديك في السراء والضراء".

    وربط المدير الفني بين صراعاته الحالية وفترات الصعود والهبوط في مسيرته الكروية اللامعة. وأضاف: "في ذلك الوقت، كان عليّ أيضًا التعامل مع الانتقادات. كنت دائمًا مثابرًا وتغلبت على كل شيء. لكل شخص الحق في إبداء رأيه، وأنا أتفهم ذلك. عندما أعود بالذاكرة إلى مسيرتي كلاعب، لم يكن كل شيء مثاليًا. مررت أيضًا بفترات تعلم وارتكبت أخطاء. لكنني ما زلت روبن فان بيرسي نفسه".

  • الالتزام بالمشروع في دي كويب

    على الرغم من أن الفوز بلقب الدوري الهولندي أصبح مستحيلاً من الناحية الحسابية، إلا أن فينورد لا يزال ملتزماً بالرؤية طويلة المدى التي بنتها تحت قيادة فان بيرسي. ويهدف دعم مجلس الإدارة إلى استقرار النادي في سعيه لتأمين مكان في دوري أبطال أوروبا.

    وأكد فان بيرسي: "لن أهرب، لا كلاعب ولا كمدرب. وأنا أؤمن بنفسي وبالنادي وبطريقة عملي. الهتافات لا تغير نواياي. أعتقد أننا لعبنا جيدًا، وسجلنا أهدافًا جيدة، وكان أداؤنا جيدًا. لكننا بحاجة إلى تحسين دفاعنا ضد الركلات الركنية والكرات العرضية. هذا هو العيب الوحيد في هذه المباراة. لأنني إذا نظرت إلى طريقة دفاعنا كفريق، فإن ذلك يجعلني سعيدًا للغاية".

  • FBL-NED-EREDIVISIE-FEYENOORD-SPARTAAFP

    سباق حيوي لعمالقة روتردام

    مع بقاء ثماني مباريات في الدوري الهولندي و24 نقطة متاحة لفيينورد، فإن فرصهم في انتزاع اللقب من PSV ضئيلة للغاية. ومع ذلك، سيبذل رجال فان بيرسي قصارى جهدهم لتقديم أفضل أداء في المباريات المتبقية. سيواجهون إكسلسيور يوم الأحد، قبل أن يلتقوا بأياكس في دو كلاسيكر في نهاية الأسبوع التالي.

