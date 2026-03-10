كشف فينورد عن قراره النهائي بشأن مستقبل روبن فان بيرسي بعد أن تعرض نجم مانشستر يونايتد لصيحات قاسية من مشجعيه

في مواجهة هتافات "روبن، اغرب عن وجهنا" من المشجعين المسافرين، ظل فان بيرسي متحديًا بشأن قدرته على التعامل مع التدقيق. وقال لـ ESPN: "نعم، سمعت ذلك أيضاً، لكنني طورت قشرة سميكة على مر السنين. هذا جزء من الأمر. لا يؤثر ذلك عليّ. أتخذ كل قرار من أجل فينورد. أتفهم المشاعر، لكن معنى كلمة مشجع هو أن تدعم ناديك في السراء والضراء".

وربط المدير الفني بين صراعاته الحالية وفترات الصعود والهبوط في مسيرته الكروية اللامعة. وأضاف: "في ذلك الوقت، كان عليّ أيضًا التعامل مع الانتقادات. كنت دائمًا مثابرًا وتغلبت على كل شيء. لكل شخص الحق في إبداء رأيه، وأنا أتفهم ذلك. عندما أعود بالذاكرة إلى مسيرتي كلاعب، لم يكن كل شيء مثاليًا. مررت أيضًا بفترات تعلم وارتكبت أخطاء. لكنني ما زلت روبن فان بيرسي نفسه".