كشف عنها أخيرًا.. يامال يوضح كلماته لميسي بعد خسارة ليونيل لكأس العالم!

ضمنت إسبانيا المجد العالمي في مواجهة مثيرة أمام الأرجنتين، محققةً الفوز بفضل هدف حاسم سجله فيران توريس في الوقت الإضافي. وتوّج هذا الانتصار يامال البالغ من العمر 19 عامًا بطلًا للعالم، مرسخًا مكانته كأبرز المواهب الشابة في كرة القدم.

وفي المقابل، شكّلت الهزيمة نهايةً مؤثرة لمسيرة ميسي الدولية الحافلة. فعن عمر يناهز 39 عامًا، اعتزل المهاجم الأسطوري اللعب الدولي بعد البطولة بفترة وجيزة، ليشاهد جيلًا جديدًا يرفع الكأس الشهيرة للمرة الأولى.

وسيطرت المشاهد المتناقضة لميسي المنكسر ويامال المبتهج على التغطية الإعلامية عقب المباراة. لكن وسط الاحتفالات الإسبانية الصاخبة، حرص خريج أكاديمية برشلونة على البحث عن سلفه لتبادل كلمات هادئة يسودها الاحترام على أرض الملعب.



