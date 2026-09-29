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كشف عنها أخيرًا.. يامال يوضح كلماته لميسي بعد خسارة ليونيل لكأس العالم!
عناق أسطوري على أكبر المسارح
ضمنت إسبانيا المجد العالمي في مواجهة مثيرة أمام الأرجنتين، محققةً الفوز بفضل هدف حاسم سجله فيران توريس في الوقت الإضافي. وتوّج هذا الانتصار يامال البالغ من العمر 19 عامًا بطلًا للعالم، مرسخًا مكانته كأبرز المواهب الشابة في كرة القدم.
وفي المقابل، شكّلت الهزيمة نهايةً مؤثرة لمسيرة ميسي الدولية الحافلة. فعن عمر يناهز 39 عامًا، اعتزل المهاجم الأسطوري اللعب الدولي بعد البطولة بفترة وجيزة، ليشاهد جيلًا جديدًا يرفع الكأس الشهيرة للمرة الأولى.
وسيطرت المشاهد المتناقضة لميسي المنكسر ويامال المبتهج على التغطية الإعلامية عقب المباراة. لكن وسط الاحتفالات الإسبانية الصاخبة، حرص خريج أكاديمية برشلونة على البحث عن سلفه لتبادل كلمات هادئة يسودها الاحترام على أرض الملعب.
- Getty Images Sport
تحية يامال للأسطورة الراحل عن النادي
وفي تصريحات ضمن مقابلة أجراها مؤخرًا مع الجارديان، كشف يامال تفاصيل ذلك العناق الذي جمعه باللاعب المخضرم عقب المباراة، حيث أراد الشاب أن يعبّر له عن تقديره لتأثيره الفريد على كرة القدم. وأوضح يامال قائلًا: «قلت له شكرًا على كل ما قدّمته لكرة القدم».
وشدّد الدولي الإسباني على أن هذه البادرة كانت صادقة تمامًا ولم تكن موجّهة للكاميرات، مضيفًا: «أنا لا أقوم بأشياء لأبدو جميلًا في الصورة، بل جاء ذلك من داخلي».
الخروج من ظل ميسي
وتطرق الحديث أيضًا إلى الصورة الشهيرة التي انتشرت على نطاق واسع لميسي وهو يستحمّ يامال عندما كان الأخير مجرد رضيع. ورغم أن الصورة أصبحت جزءًا من التراث الكروي، اعترف يامال بأنه كان في البداية معارضًا لرؤية الجمهور لها.
وكشف يامال أن والده كان قد نشر الصورة في البداية على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يطلب منه اللاعب حذفها. وشرح الجناح سبب ذلك قائلًا: "لأنني قلت له ألا يفعل. لقد نشرها على فيسبوك ذات مرة وطلبت منه أن يحذفها. كانت المقارنات سهلة للغاية، وكان ذلك كل ما سيتحدث عنه الناس. أردت أن أكون لامين، لم أرد أن أكون ميسي. أردت فقط أن أصل إلى حيث يمكنني الوصول. طلبت منه أن ينتظر. عندما أصبح لامين، افعل ما تشاء."
- Getty/GOAL
صناعة إرث جديد في كتالونيا
والآن بعدما رسّخ مكانته كموهبة عالمية بحد ذاته، يبدو يامال أكثر ارتياحًا مع الرابط الذي يجمعه بأعظم لاعب في تاريخ النادي. فقد شهدت مبارياته مع برشلونة تحطيمه للعديد من الأرقام القياسية، كما عزّزت مساهمته في آخر نجاح دولي لإسبانيا مكانته كواحد من أبرز مهاجمي كرة القدم. لقد حلّت حقيقة كونه لامين يامال الأول محلّ ضغط لقب "ميسي القادم".
ومع دخول ميسي عالم الاعتزال ومواصلة يامال صعوده، تمثّل نهائي 2026 جسرًا يربط بين مسيرتين استثنائيتين.
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