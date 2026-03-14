كشف روب ماك بشكل غريب أنه أجرى مكالمة فيديو مع ديفيد بيكهام من داخل الملعب أثناء خسارة فريق ريكسهام أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي
نداء من مدرجات هوليوود
كانت رحلة فريق ريكسهام تحت قيادة رايان رينولدز وروب ماك أشبه بفيلم سينمائي، لكن القصة الأخيرة التي رواها الثنائي تضيف بعداً جديداً إلى خيبة أملهم الأخيرة في كأس الاتحاد الإنجليزي. خلال ظهورهما على قناة «سكاي سبورتس»، استذكر الثنائي خروج فريقهما من الدور الخامس على يد عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز تشيلسي، وكشفا عن ضيف افتراضي بارز.
اعترف روب ماك أنه بينما كانت الأحداث تتكشف على أرض الملعب، كان مشغولاً بمحاولة الحفاظ على اتصال فيديو مع بيكهام، أيقونة مانشستر يونايتد وريال مدريد. ومع ذلك، أثبتت صيحات الجماهير الصاخبة في شمال ويلز أنها عائق كبير أمام مالك نادي إنتر ميامي.
- Getty Images Sport
تغلب نشوة المشجعين على التواصل
وفي حديثه عن الحادثة، قال روب ماك: "نعم، سنستخدم تطبيق FaceTime كثيرًا أثناء المباراة. ففي الواقع، أثناء مباراة تشيلسي، كان ديفيد بيكهام يتواصل معنا عبر FaceTime، وكنا جميعًا نحاول التحدث مع بعضنا البعض، لكنه لم يكن يسمعنا."
فخر مضمار السباق
وفي حين أضفى ظهور بيكهام اللمسة المرحة على المباراة، كانت الحقيقة على أرض الملعب معركة شاقة شهدت تقدم ريكسهام مرتين قبل أن يخسر في النهاية بنتيجة4-2 في الوقت الإضافي. وعلى الرغم من الهزيمة، ظل رينولدز متأثراً بالجهد الذي بذله الفريق في مواجهة منافس من النخبة.
قال رينولدز: "أعتقد أن تلك كانت لحظة مهمة جدًا بالنسبة لنا جميعًا". "وحقيقة أننا أخذنا تشيلسي إلى الوقت الإضافي، وأن الأمر استغرق منهم وقتًا إضافيًا وبطاقة حمراء وستة تبديلات لإخراجنا من المباراة، كان شعورًا لا أعتقد أنني أستطيع... الكلمات عاجزة عن وصف هذا الشعور بالنسبة لهذه المجتمعة وهذه المدينة وهذا الملعب.
"التاريخ يكتبه المنتصرون، لكن في حالات نادرة، أحيانًا يخرج الخاسر من الملعب منتصرًا. وشعرت أن هذا النادي، وهذه المدينة، وهذا الفريق، والجميع كانوا في تلك اللحظة معًا، وشعروا أن ذلك كان فوزًا. مجرد فوز ضخم لا يمكن إنكاره أن نخوض مباراة كهذه بمثل هذا المستوى من التوتر. جاء لاعبو تشيلسي إلى هنا بأسلوب راقي للغاية. بقينا على أرض الملعب بعد المباراة، وتبادلنا أطراف الحديث، ولا أعرف، شعرت بإنسانية حقيقية في تلك اللحظة حيث كان الجميع يحترمون بعضهم البعض، وكان الأمر جميلاً للغاية."
- Getty Images Sport
السعي وراء حلم الدوري الإنجليزي الممتاز
يحتل فريق ريكسهام حالياً مركزاً واعداً في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية، في سعيه لتحقيق إنجاز رائع يتمثل في الصعود للمرة الرابعة على التوالي. ويحتل «التنين الأحمر» المركز السادس برصيد 60 نقطة من 37 مباراة، ويمكنه تعزيز آماله في الصعود عندما يواجه واتفورد يوم الثلاثاء.
