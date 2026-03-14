Goal.com
مباشر
Yosua Arya

ترجمه

كشف روب ماك بشكل غريب أنه أجرى مكالمة فيديو مع ديفيد بيكهام من داخل الملعب أثناء خسارة فريق ريكسهام أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

كشف روب ماك، أحد مالكي نادي ريكسهام، عن لحظة غير عادية خلال مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي التي خاضها النادي ضد تشيلسي، حيث اعترف بأنه كان يتحدث عبر «فيس تايم» مع ديفيد بيكهام. وعلى الرغم من الضجيج الصاخب الذي كان يعم ملعب «رايسكورس»، حاول نجم هوليوود إجراء مكالمة فيديو مع أسطورة المنتخب الإنجليزي أثناء سير المباراة.

  • نداء من مدرجات هوليوود

    كانت رحلة فريق ريكسهام تحت قيادة رايان رينولدز وروب ماك أشبه بفيلم سينمائي، لكن القصة الأخيرة التي رواها الثنائي تضيف بعداً جديداً إلى خيبة أملهم الأخيرة في كأس الاتحاد الإنجليزي. خلال ظهورهما على قناة «سكاي سبورتس»، استذكر الثنائي خروج فريقهما من الدور الخامس على يد عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز تشيلسي، وكشفا عن ضيف افتراضي بارز.

    اعترف روب ماك أنه بينما كانت الأحداث تتكشف على أرض الملعب، كان مشغولاً بمحاولة الحفاظ على اتصال فيديو مع بيكهام، أيقونة مانشستر يونايتد وريال مدريد. ومع ذلك، أثبتت صيحات الجماهير الصاخبة في شمال ويلز أنها عائق كبير أمام مالك نادي إنتر ميامي.

    • إعلان
  • Wrexham AFC v Swansea City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    تغلب نشوة المشجعين على التواصل

    وفي حديثه عن الحادثة، قال روب ماك: "نعم، سنستخدم تطبيق FaceTime كثيرًا أثناء المباراة. ففي الواقع، أثناء مباراة تشيلسي، كان ديفيد بيكهام يتواصل معنا عبر FaceTime، وكنا جميعًا نحاول التحدث مع بعضنا البعض، لكنه لم يكن يسمعنا."

  • فخر مضمار السباق

    وفي حين أضفى ظهور بيكهام اللمسة المرحة على المباراة، كانت الحقيقة على أرض الملعب معركة شاقة شهدت تقدم ريكسهام مرتين قبل أن يخسر في النهاية بنتيجة4-2 في الوقت الإضافي. وعلى الرغم من الهزيمة، ظل رينولدز متأثراً بالجهد الذي بذله الفريق في مواجهة منافس من النخبة.

    قال رينولدز: "أعتقد أن تلك كانت لحظة مهمة جدًا بالنسبة لنا جميعًا". "وحقيقة أننا أخذنا تشيلسي إلى الوقت الإضافي، وأن الأمر استغرق منهم وقتًا إضافيًا وبطاقة حمراء وستة تبديلات لإخراجنا من المباراة، كان شعورًا لا أعتقد أنني أستطيع... الكلمات عاجزة عن وصف هذا الشعور بالنسبة لهذه المجتمعة وهذه المدينة وهذا الملعب.

    "التاريخ يكتبه المنتصرون، لكن في حالات نادرة، أحيانًا يخرج الخاسر من الملعب منتصرًا. وشعرت أن هذا النادي، وهذه المدينة، وهذا الفريق، والجميع كانوا في تلك اللحظة معًا، وشعروا أن ذلك كان فوزًا. مجرد فوز ضخم لا يمكن إنكاره أن نخوض مباراة كهذه بمثل هذا المستوى من التوتر. جاء لاعبو تشيلسي إلى هنا بأسلوب راقي للغاية. بقينا على أرض الملعب بعد المباراة، وتبادلنا أطراف الحديث، ولا أعرف، شعرت بإنسانية حقيقية في تلك اللحظة حيث كان الجميع يحترمون بعضهم البعض، وكان الأمر جميلاً للغاية."

  • Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    السعي وراء حلم الدوري الإنجليزي الممتاز

    يحتل فريق ريكسهام حالياً مركزاً واعداً في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية، في سعيه لتحقيق إنجاز رائع يتمثل في الصعود للمرة الرابعة على التوالي. ويحتل «التنين الأحمر» المركز السادس برصيد 60 نقطة من 37 مباراة، ويمكنه تعزيز آماله في الصعود عندما يواجه واتفورد يوم الثلاثاء.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
واتفورد crest
واتفورد
WAT
ريكسهام crest
ريكسهام
WRE
